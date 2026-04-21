ألكاراز يرفض العودة بسرعة ويُلمح إلى التضحية ببطولة غراند سلام

- كارلوس ألكاراز يرفض العودة السريعة إلى ملاعب التنس بسبب إصابة في اليد اليمنى، ويؤكد أنه لن يضغط على نفسه حتى لو كلفه ذلك الغياب عن بطولة رولان غاروس. - ألكاراز يوضح خلال حفل توزيع جوائز لوريوس في باريس أنه يفضل التعافي الكامل على المخاطرة بتفاقم الإصابة، مشيراً إلى أهمية اتخاذ القرار الصحيح بعد الفحوصات المقبلة. - رغم انسحابه من بطولتي برشلونة ومدريد، يؤكد ألكاراز أن لديه مشوار طويل في مسيرته الرياضية، ويأمل في التعافي الجيد لتجنب المشكلات المستقبلية.

أكّد النجم الإسباني، كارلوس ألكاراز (22 سنة)، أنه يرفض العودة بسرعة إلى ملاعب التنس في الوقت الحالي، بسبب الإصابة التي تعرض لها باليد اليمنى، وذلك بعد الغياب عن بطولة مدريد المفتوحة للتنس، التي انطلقت أمس الاثنين.

ونوّه ألكاراز خلال مشاركته في حفل توزيع جوائز لوريوس في العاصمة الفرنسية باريس، أمس الاثنين، بأنه لن يضغط على نفسه ولن يُجازف بحالته الصحية والبدنية، وحتى لو كلّف الأمر التضحية بالمشاركة في بطولة غراند سلام كبيرة وهي رولان غاروس، التي ستنطلق يوم 18 مايو/أيار المقبل، من أجل التعافي الكامل من الإصابة التي تعرض لها.

وقال ألكاراز في تصريحات خلال مؤتمر صحافي بعد تسلمه جائزة خاصة لرياضيي العام خلال حفل لوريوس: "إذا ضغطت على نفسي للعب في رولان غاروس، فربما يضرّني ذلك في البطولات التالية. ننتظر الفحص المقبل لمعرفة المزيد واتخاذ القرار، لكني أفضل ربما تأخير عودتي قليلاً، على أن أعود بسرعة وأخاطر بتفاقم هذه الإصابة".

وأضاف النجم الإسباني المتوج بسبعة ألقاب في بطولات غراند سلام الكبرى قائلاً: "اضطراري إلى الانسحاب من دورة برشلونة، والآن من مدريد، وهما دورتان أنتظرهما طوال العام للعب أمام جمهوري، أمر مؤلم جداً، لكن هذه أشياء تحدث في الرياضة الاحترافية ويجب تقبّلها. لا يزال أمامي مشوار طويل في مسيرتي، لذلك لا أخشى تفويت ما يجب تفويته من أجل التعافي بأفضل طريقة. آمل ألا يكون الأمر خطيراً، لكن عليّ أن أتعافى جيداً إذا أردت تجنب المشكلات مستقبلاً".

ووفقاً لهذه التصريحات، لم يعطِ ألكاراز نسبة مئوية كاملة حول مشاركته في بطولة رولان غاروس الكبيرة في نسخة عام 2026، بل أبقى الغموض سيد الموقف بهذه التصريحات، وهو الذي تُوج بلقب البطولة الفرنسية في نسختي 2024 و2025، في وقت خرج من الدور نصف النهائي في نسخة عام 2023، ومن الدور ربع النهائي في نسخة عام 2022، ومن الدور الثالث في عام 2021، ومن التصفيات التأهيلية في نسخة عام 2020.