- توّج كارلوس ألكاراز بلقب بطولة أستراليا المفتوحة للتنس بعد فوزه على نوفاك ديوكوفيتش في مباراة مثيرة، ليصبح أصغر لاعب يحقق جميع ألقاب الغراند سلام بعمر 22 عامًا و258 يومًا. - رغم خسارته، كان ديوكوفيتش يسعى ليصبح اللاعب الأكثر تتويجًا في تاريخ التنس، لكنه لم يتمكن من تحقيق اللقب الـ25 في الغراند سلام، حيث قلب ألكاراز الطاولة بعد المجموعة الأولى. - ألكاراز أشاد بديوكوفيتش كمحفّز للأجيال، بينما عبّر ديوكوفيتش عن غرابة رؤية نادال في المدرجات، مؤكدًا على العلاقة القوية بينهما.

تُوّج النجم الإسباني كارلوس ألكاراز بلقب بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، أولى دورات الغراند سلام في الموسم الحالي، بعد تفوقه على نظيره الصربي المخضرم نوفاك ديوكوفيتش في مباراة مثيرة للغاية بين المصنف الأول عالمياً ونظيره الرابع الذي سيتقدم إلى المرتبة الثالثة رغم خسارته اللقاء الختامي بواقع ثلاث مجموعات لواحدة 2-6 و6-2 و6-2 و7-5، اليوم الأحد، تحت أعين الأسطورة رافائيل نادال الذي حضر في مدرجات الملعب الرئيسي بملبورن.

ودخل ديوكوفيتش المجموعة الأولى بقوة وحماس واستطاع السيطرة على مجرياتها حين كسر إرسال الإسباني مبكراً، إذ لم ينجح في تدارك الموقف في ظلّ خبرة الصربي الذي كان قد عبر إلى النهائي بعد تفوقه على الإيطالي يانيك سينر المصنف الثاني عالمياً، لكن ذلك لم يشفع له لحصد اللقب الـ25 في مسيرته بالغراند سلام، بعدما قلب الإسباني الطاولة وحقق الفوز في المجموعة الثانية والثالثة بسهولة قبل أن يحسم الرابعة والأخيرة بصعوبة بعد قتال كبير من ديوكوفيتش حتى الرمق الأخير.

وكان ديوكوفيتش يتطلع إلى أن يصبح اللاعب الأكثر تتويجاً في تاريخ رياضة التنس بشكلٍ عام، إذ يتشارك الرقم القياسي مع الأسترالية مارغريت كورت برصيد 24 لقباً، وهو الأفضل لدى الرجال بعدما حسم الصراع مع المعتزل نادال (22) في وقتٍ سابق، كما أنّه كان يطمح ليغدو أكبر لاعب يتوّج بلقب أستراليا المفتوحة بعمر 38 عاماً و255 يوماً، والذي يحمله الأسترالي كين روزوول الفائز في نهائي عام 1972 بعمر 37 عاماً وشهرين.

على المقلب الآخر، استطاع ألكاراز أن يحقق أكثر من رقمٍ كبير وتاريخي، بعدما بات أصغر لاعب يصل إلى سبعة ألقاب في الغراند سلام، وكذلك يتوج بجميع ألقاب البطولات الكبرى (أستراليا المفتوحة، رولان غاروس، ويمبلدون، أميركا المفتوحة)، بعمر 22 عاماً و258 يوماً، كما أن هذا التاج يُعد الأول له في ملبورن.

وبعد اللقاء وجّه ديوكوفيتش رسالة إلى نادال الذي كان في المدرجات لمتابعة النهائي، إذ تحدّث عن العلاقة بينهما طوال سنوات بعد أن التقيا في العديد من المناسبات، وكان أبرزها في أستراليا عام 2012 في النهائي الذي امتدّ لست ساعات تقريباً، ليقول من أرضية الملعب للماتادور: "أشعر بالغرابة لرؤيتك هناك وليس هنا، أن تشاهدني ألعب مباراة نهائية أمرٌ غريب بعض الشيء، إنّها المرة الأولى بالنسبة لي".

بدوره وجّه ألكاراز كلمات إلى خصمه ديوكوفيتش وأكد أنّه "محفّز الأجيال" بفضل استمراريته وقتاليته المستمرّة ومقارعة الشباب، ليقول بعدها لنادال: "إنّه شرفٌ كبير أن ألعب أمامك، بعدما تشاركنا الغرف معاً (يقصد في الأولمبياد خلال منافسات الزوجي)، شكراً على حضورك هنا".