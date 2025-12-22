ألكاراز يدخل التاريخ بإنهاء العام متصدراً الترتيب العالمي

- كارلوس ألكاراز، نجم التنس الإسباني، أنهى عام 2025 في صدارة التصنيف العالمي بعد منافسة قوية مع الإيطالي يانيك سينر، حيث فاز كل منهما ببطولتي "غراند سلام"، مما يعكس التنافس الشديد بينهما. - ألكاراز أمضى 51 أسبوعاً في صدارة التصنيف، محققاً إنجازاً لم يسبقه إليه سوى عشرة لاعبين، ويطمح لمنافسة رقم نوفاك ديوكوفيتش القياسي. - رغم انفصاله عن مدربه خوان كارلوس فيريرو، يظل ألكاراز مرشحاً قوياً لتحقيق المزيد من النجاحات في بطولات "غراند سلام" مستقبلاً.

ضمن نجم التنس الإسباني، كارلوس ألكاراز (22 عاماً)، إنهاء عام 2025 في صدارة تصنيف لاعبي التنس في العالم، بعد نجاحاته الكبيرة التي حققها في صراعه مع الإيطالي يانيك سينر، إذ بات التنافس مشتعلاً بين اللاعبين من أجل السيطرة على المشهد، فخلال عام 2025، فاز كل لاعب منهما ببطولتي "غراند سلام"، وهو ما يُقيم الدليل على حجم التنافس بينهما، والذي يتوقع أن يتواصل لمواسم إضافية بحكم تقارب المستوى وحرص كل لاعب على فرض حضور قوي في ملاعب التنس.

وأشار موقع "بونتو دي بريك" الفرنسي، اليوم الاثنين، أن كارلوس ألكاراز أمضى 51 أسبوعاً في صدارة تصنيف رابطة محترفي التنس، لكن الأهم من ذلك هو تمكنه من إنهاء عامين متتاليين في قمة التصنيف. هذا امتياز لم يسبق أن حظي به سوى عشرة لاعبين آخرين. وقد عادل لاعب مورسيا إنجازات إدبرغ وهيويت وبورغ بإنهاء موسمين في هذا المركز المرموق، ولا يزال أمامه طريق طويل إذا أراد منافسة رقم نوفاك ديوكوفيتش القياسي البالغ ثمانية مواسم.

ويظهر ألكاراز مرشحاً قوياً للسير على خطى ديوكوفيتش، صاحب الرقم القياسي في عدد بطولات "غراند سلام"، فقد فاز الصربي في 24 مناسبة على مرّ التاريخ، ورغم صغر سنّه فقد فاز الإسباني بست دورات كبرى، ويمكنه دعم حصاده مستقبلاً بنجاحات أكبر، رغم أن الموسم الجديد سيعرف تطورات بما أنه انفصل عن مدربه التاريخي خوان كارلوس فيريرو، الذي رافقه طوال مشواره الاحترافي، وساهم في تطور مستواه بشكل كبير.

ويُعتبر كارلوس ألكاراز واحداً من أهم لاعبي التنس في الوقت الحالي عالمياً، بعدما حقق ستة ألقاب كبرى في الغراند سلام، جميعها جاءت بالتساوي بين بطولة فرنسا (رولان غاروس) في مناسبتين، ومرتين في ويمبلدون البريطانية وأميركا المفتوحة، ويتبقى أمامه التتويج بأستراليا المفتوحة ببداية 2026 كي ينضمّ إلى قائمة اللاعبين المتوجين بجميع الدورات الكبرى، مع العلم أنّ أمامه سنوات طويلة لتحقيق هذا الإنجاز بحكم أنّه من مواليد عام 2003.

