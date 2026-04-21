- كارلوس ألكاراز يتوج بجائزة أفضل رياضي في حفل جوائز لوريوس 2026، بعد موسم استثنائي حقق فيه ألقاباً بارزة مثل رولان غاروس وأميركا المفتوحة، رغم غيابه الحالي بسبب الإصابة. - أرينا سابالينكا تفوز بجائزة أفضل رياضية بعد تألقها في البطولات الكبرى، بينما لاندو نوريس يحصد جائزة أفضل إنجاز رياضي بفوزه ببطولة العالم للفورمولا 1. - توني كروس يُكرم بجائزة الإلهام الرياضي، وباريس سان جيرمان يتوج كأفضل فريق بعد موسم تاريخي، بينما ناديا كومانيتشي تحصل على جائزة الإنجاز مدى الحياة.

خطف النجم الإسباني كارلوس ألكاراز الأضواء في حفل جوائز لوريوس العالمية 2026، بعدما تُوّج بجائزة أفضل رياضي، في إنجازٍ يعكس موسماً استثنائياً رغم غيابه في الوقت الحالي عن الملاعب بسبب الإصابة التي ألمّت به، ودفعته للانسحاب من بطولة برشلونة في بداية الأمر ثم مدريد التي تنطلق غداً الثلاثاء، وسط ضبابية حول قدرته الدفاع عن تاجه في ثاني دورات الغراند سلام للتنس هذا الموسم في رولان غاروس الفرنسية على الملاعب الترابية.

ونال ألكاراز اليوم الاثنين، الجائزة بعد موسمٍ مميزٍ، حقق خلاله العديد من الألقاب، وكان أبرزها تتويجه في رولان غاروس وأميركا المفتوحة إلى جانب بلوغه نهائي ويمبلدون، وهو الذي أثار جدلاً بتصريحاته عقب تتويجه بجائزة لوريوس، حين قال في مؤتمر صحافي: "إذا ضغطت على نفسي للعب في رولان غاروس، فقد يضرّني ذلك في البطولات التالية. ننتظر الفحص المقبل لمعرفة المزيد واتخاذ القرار، لكني أفضل ربما تأخير عودتي قليلاً، على أن أعود بسرعة وأخاطر بتفاقم هذه الإصابة، لا يزال أمامي مشوار طويل في مسيرتي، لذلك لا أخشى تفويت ما يجب تفويته من أجل التعافي بأفضل طريقة، آمل ألا يكون الأمر خطيراً، لكن عليّ أن أتعافى جيداً إذا أردت تجنب المشكلات مستقبلاً".

في المقابل، حصدت البيلاروسية أرينا سابالينكا جائزة أفضل رياضية في العام، بعدما حافظت على صدارة التصنيف العالمي طوال 2025، وتألقت في البطولات الكبرى، محققة لقب أميركا المفتوحة وكذلك ويمبلدون مع بلوغها نهائي فرنسا، أما لاندو نوريس فقد نال جائزة أفضل إنجاز رياضي في العام، بعد تتويجه بلقب بطولة العالم للفورمولا 1 وتحقيقه انتصارات بارزة عدّة، من بينها سباقات موناكو وسيلفرستون، كما حاز الأيرلندي الشمالي روري ماكلروي جائزة أفضل عودة في العام، بعد استكماله مسيرته في البطولات الكبرى للغولف إثر فوزه ببطولة الماسترز، منهياً سنوات من الإخفاقات.

وفي فئة الرياضيين من ذوي الإعاقة، تُوّج البرازيلي غابرييل أراوخو بالجائزة، بعد حصد ثلاث ميداليات ذهبية في بطولة العالم للسباحة البارالمبية، وحصلت الأميركية كلوي كيم على جائزة أفضل رياضية في الرياضات الاستعراضية (الأكشن)، بعد موسم جديد من الهيمنة في التزلج على الجليد، عززت خلاله مكانتها كواحدة من الأفضل في تاريخ اللعبة.

أما على مستوى كرة القدم فقد مُنح الألماني توني كروس جائزة الإلهام الرياضي، تكريماً لمسيرته الحافلة بالإنجازات مع ريال مدريد والمنتخب الألماني قبل اعتزاله، وفاز الإسباني الشاب لامين يامال بجائزة أفضل رياضي شاب، تقديراً لتألقه اللافت مع برشلونة ومواصلته فرض نفسه كأحد أبرز المواهب العالمية، في الوقت الذي تُوّج فيه باريس سان جيرمان بجائزة أفضل فريق، عقب موسم تاريخي حصد خلاله ستة ألقاب، أبرزها دوري أبطال أوروبا.

وأخيراً، نالت أسطورة الجمباز الرومانية ناديا كومانيتشي جائزة الإنجاز مدى الحياة، تقديراً لمسيرتها التاريخية، التي شهدت تحقيق العلامة الكاملة في أولمبياد 1976 وإسهاماتها المستمرة في تطوير الرياضة.