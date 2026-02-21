ألكاراز يتوج للمرة الأولى ببطولة قطر للتنس

- كارلوس ألكاراز، المصنف الأول عالمياً، يتوج بلقب بطولة قطر إكسون موبيل للتنس بعد فوزه على الفرنسي آرثر فيلس بمجموعتين دون رد (6-2 و6-1)، ليضيف هذا اللقب إلى سلسلة انتصاراته العالمية. - ألكاراز يواصل تألقه في عام 2026 بعد فوزه ببطولة أستراليا المفتوحة، حيث أظهر سيطرة كاملة في البطولة ولم يخسر سوى مجموعة واحدة، مؤكداً تفوقه على منافسيه. - المباراة النهائية شهدت أداءً مميزاً من ألكاراز، حيث كسر إرسال فيلس مبكراً في كلتا المجموعتين، مما ساعده على فرض إيقاعه وتحقيق الفوز بسهولة.

تُوّج الإسباني كارلوس ألكاراز (22 عاماً) بمنافسات بطولة قطر إكسون موبيل للتنس، بعد انتصاره مساء السبت على منافسه الفرنسي آرثر فيلس (21 عاماً)، المصنف 40 عالمياً، بمجموعتين دون ردّ (6ـ2 و6ـ1)، ليُحرز اللقب للمرة الأولى في مسيرته.

ويُثري الإسباني بهذا اللقب رصيده بالتتويجات في أهم البطولات العالمية، بعد سيطرة على هذه النسخة التي لم يخسر خلالها إلا مجموعة واحدة، مؤكداً طموحاته الكبيرة في عام 2026، بعد تتويجه منذ أسابيع قليلة ببطولة أستراليا المفتوحة، أولى دورات "غراند سلام" الأربع الكبرى لهذا العام. وكان الإسباني قد تخطّى في نصف النهائي حامل اللقب الروسي أندريه روبيلف.

ومنذ الشوط الأول، رفع ألكاراز التحدّي، بعد أن كسر إرسال منافسه، وهو ما ساعده على بسط سيطرته على المجموعة الأولى خلال 27 دقيقة فقط، كانت كافية ليحصد المصنّف الأول عالمياً مكسباً معنوياً مهماً، بما أنه لم يرتكب أخطاء في الإرسال، وهو ما سهّل عليه المهمة أمام عدم قدرة اللاعب الفرنسي على مجاراة نسق اللاعب الإسباني، بعد بداية نارية ساعدته على التفوق على منافسه سريعاً.

وأعاد المصنّف الأول عالمياً سيناريو المجموعة الأولى في بداية الثانية، عندما بادر بكسر إرسال اللاعب الفرنسي، وبالتالي كان من السهل عليه فرض إيقاعه، مستغلّاً الفارق الكبير في القدرات، إضافة إلى تركيزه العالي، إذ لم يخسر مجدداً إرساله، وبالتالي تقدّم سريعاً في النتيجة (3ـ0) بعد كسر ثانٍ لإرسال فيلس.

وتابع ألكاراز تفوّقه على منافسه، ليحسم النهائي رقم 34 في مسيرته، بعد الانتصار في المجموعة الثانية بنتيجة (6ـ1)، وقد احتاج الإسباني إلى 23 دقيقة لحسم هذه المجموعة، وخسارة ثلاثة أشواط فقط في النهائي تؤكد الفارق الكبير في القدرات بين اللاعبين، وهو أول نهائي يضع الإسباني في مواجهة منافس أصغر منه سناً.