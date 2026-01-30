- تألق كارلوس ألكاراز في مباراة ماراثونية ضد ألكسندر زفيريف في نصف نهائي بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، ليصل إلى أول نهائي له في البطولة بعد خمس ساعات و27 دقيقة من اللعب المثير. - شهدت المباراة تقلبات مثيرة، حيث فاز ألكاراز بالمجموعتين الأولى والثانية، بينما عاد زفيريف بقوة في الثالثة والرابعة، مستغلاً إصابة ألكاراز، قبل أن يحسم الإسباني المواجهة في المجموعة الخامسة. - كسر اللقاء الرقم القياسي لأطول مباراة في نصف نهائي البطولة، مما يعكس قوة وتنافسية اللاعبين في هذه المواجهة التاريخية.

تفوق النجم الإسباني كارلوس ألكاراز (22 سنة)، على منافسه الألماني ألكسندر زفيريف (28 سنة)، في مباراة ماراثونية في الدور نصف النهائي من بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، ليصل إلى أول مباراة نهائية في مسيرته في البطولة الأسترالية (أولى بطولات الغراند سلام في عام 2026).

وشهدت المواجهة بين ألكاراز وزفيريف، صباح اليوم الجمعة، إثارة كبيرة من البداية حتى النهاية واستمرت لحوالي خمس ساعات و27 دقيقة حتى حسمها الإسباني كما بدأها، إذ إنه تفوق في أول مجموعة (6-4)، من دون الحاجة لشوط تاي-بريك لكسر التعادل، ثم تابع عروضه القوية وخطف المجموعة الثانية (7-5) بعد التمديد، إذ انتهت المجموعة بالتعادل (6-6)، ليحسم ألكاراز شوط التاي بريك في النهاية.

وعاد زفيريف بقوة في المجموعة الثالثة وتفوق (7-3) في التاي-بريك بعد التعادل (6-6)، واستغل الإصابة التي تعرض لها ألكاراز وانزعاجه من مشكلة في فخذه، وبعد تدخل الجهاز الطبي في الملعب وتدليك فخذ الإسباني والتأكد من أن الإصابة غير مؤثرة، أكد أنه قادر على متابعة المواجهة، ليفرض زفيريف نفسه ويُعادل المجموعات بفوزه بالمجموعة الرابعة (7-4) في التاي-بريك بعد التعادل (6-6)، ليصل اللاعبان إلى المجموعة الأخيرة والتي استمرت لحوالي 80 دقيقة، وشهدت تنافساً كبيراً على أرض الملعب، إذ رفض كل لاعب السقوط بسهولة.

وتقدم زفيريف أولاً (2-1)، ثم تعادلت الأرقام (2-2)، وبعدها تقدم الألماني مجدداً (3-2) ثم (4-2)، وعاد الإسباني في المواجهة من جديد وقلص الفارق (4-3) ثم (4-4)، ليعود ويتقدم الإسباني (5-4)، ثم عادل زفيريف (5-5)، وبعدها استلم الإسباني زمام المباراة فتقدم (6-5) وثم ختم المواجهة لمصلحته بحسمه النقطة الأخيرة بالفوز (7-5) في النهاية، ليتأهل إلى أول نهائي في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس في مسيرته، وكسرت هذه المواجهة في الدور نصف النهائي الرقم القياسي لأطول مباراة في هذا الدور في البطولة الأسترالية (خمس ساعات و27 دقيقة).