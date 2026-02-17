ألكاراز يتخطى الدور الأول في بطولة قطر للتنس.. وروبليف يتابع رحلته

- تألق الإسباني كارلوس ألكاراز في بطولة قطر إكسون موبيل للتنس بفوزه على الفرنسي آرثر ريندركنيش، ليتأهل إلى الدور الثاني بجانب الإيطالي يانيك سينر والروسي أندريه روبليف، حيث أظهر ألكاراز مهاراته في اللحظات الحاسمة لتجنب الإرهاق. - شهدت البطولة نتائج مخيبة للعرب، حيث خسر التونسي معز الشرقي واللبناني هادي حبيب في الدور الأول، مما يعكس صعوبة المنافسة أمام لاعبين ذوي تصنيف عالمي أعلى. - تأهل الروسي كارين خاتشانوف والصيني تشيتشينغ تاشنغ والفرنسي كونتان أليس والتشيكي يبري ليهتشما إلى الدور الثاني، مما يعزز من حدة المنافسة في البطولة المستمرة حتى 21 فبراير.

تخطى المصنف الأول عالمياً، الإسباني كارلوس ألكاراز (22 عاماً)، الدور الأول من بطولة قطر إكسون موبيل للتنس (من فئة 500 نقطة)، بعد انتصاره اليوم الثلاثاء على الفرنسي آرثر ريندركنيش المصنف 30 عالمياً، بنتيجة 2ـ0 (6ـ4 و7ـ6)، ليلتحق بالمصنف الثاني عالمياً، الإيطالي يانيك سينر، الذي تأهل بدوره إلى الدور الثاني بعدما خاض أولى مواجهات المنافسات يوم أمس الاثنين.

ووجد ألكاراز صعوبة لحسم المجموعة الثانية بما أن الفرنسي ريندركنيش دافع عن فرصه بقوة وكان متقدماً خلال معظم فترات اللعب، ولكن ألكاراز رفع مستواه في الأشواط الحاسمة من أجل إنهاء المباراة دون المرور إلى المجموعة الثالثة وبالتالي تفادي الإرهاق الذي يمكن أن يتعرض له، وخاصة أن المباراة امتدت لساعة و47 دقيقة.

وبدوره، تأهل الروسي أندريه روبليف المنصف 14 عالمياً إلى الدور الثاني بانتصاره على الهولندي غاسبر دي يونغ المصنف 86 عالمياً بنتيجة (2ـ0). وكان التكافؤ مسيطراً على المجموعة التي حسمها الروسي 6ـ4، وفي المجموعة الثانية تقدم روبليف سريعاً بعد كسر إرسال منافسه (3ـ1)، وتابع تقدمه ليحسم المجموعة (6ـ3) ويتأهل إلى الدور الثاني في لقاء امتد لساعة و18 دقيقة.

وكان حصاد العرب مُخيباً، فقد كانت النتائج سلبية، ولكنها كانت متوقعة نسبياً بحكم صعوبة المهمة، فقد فشل التونسي معز الشرقي (139 عالمياً)، في تخطي عقبة الدور الأول، إثر خسارته أمام اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس (33 عالمياً)، بنتيجة (2ـ0)، ورغم محاولة اللاعب التونسي صنع المفاجأة فقد خسر كل المجموعات بنتيجة 6ـ4. وبدوره، ودّع اللبناني هادي حبيب (334 عالمياً)، المنافسات سريعاً بخسارته أمام المجري مارتون فوتشيفيتش (61 عالمياً)، بمجموعتين دون رد (6ـ3 و6ـ3)، وهي نتيجة مرتقبة بما أن الفارق في التصنيف العالمي يؤكد صعوبة المهمة.

وفي مباريات أخرى، تأهل الروسي كارين خاتشانوف إلى الدور الثاني بانتصاره على الياباني شينتارو موشيزوكي بعد الانتصار عليه بنتيجة 2ـ1 (6ـ1 و3ـ6 و6ـ4)، وتجاوز الصيني تشيتشينغ تاشنغ عقبة الإسباني روبرتو كارباييس بايينا 2ـ0 (6ـ4 و6ـ4)، وهزم الفرنسي كونتان أليس منافسه الإسباني بابلو كارينيو بوستا 2ـ1 (4ـ6 و7ـ5 و6ـ3)، كما انتصر التشيكي يبري ليهتشما على الأميركي جنسون بروكسبي 2ـ0 (6ـ3 و6ـ3)، وستتواصل المنافسات إلى 21 فبراير/شباط الحالي.