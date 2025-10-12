ألكاراز يتجاوز أزمته الصحية والهدف الدفاع عن مركزه الأول

عاد المصنف الأول عالمياً، كارلوس ألكاراز (22 عاماً)، إلى التدريبات بعد فترة من الراحة، وذلك بسبب مشاكل بدنية دفعته إلى الغياب عن بعض بطولات التنس، منها دورة شنغهاي. وانطلق النجم الإسباني منذ يوم الجمعة الماضي في الإعداد للبطولات الأخيرة في الموسم الحالي، الذي سيطر عليه بشكل كامل، بعد تتويجه بالعديد من الألقاب المهمة، آخرها في الولايات المتحدة الأميركية، رابع دورات "غراند سلام"، ثم بطولة طوكيو منذ أيام قليلة.

Night practice for Carlitos at the Carlos Alcaraz Academy 😁🎾 pic.twitter.com/grQul680w3 — Alcaraz Updates🐝 (@alcarazzupdates) October 10, 2025



وأكدت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، أمس السبت، أن ألكاراز اختار التركيز على التعافي من التواء كاحله اليسرى، الذي أصيب به في بداية بطولة طوكيو، بالإضافة إلى استعادة قواه الذهنية والجسدية، واستعد مع الفريق للجولة النهائية، إذ وصل يوم أمس الأول الجمعة إلى مدينة مورسيا، في وقت متأخر من بعد الظهر، حاملاً مضربه في يده، ليخطو أولى خطواته في الصالات المغلقة، بحكم أن معظم آخر الدورات في السنة ستقام داخل الصالات. كما أنه سيتحول في بداية الأسبوع المقبل إلى السعودية، للمشاركة في دورة "الملوك"، والتي ستشهد حضور نخبة نجوم التنس في العالم.

ويطمح ألكاراز إلى تعزيز مكاسبه، بعد تتويجه ببطولة أميركا، ونجاحه في استعادة المركز الأول بالترتيب العام، منتزعاً الصدارة من منافسه الوحيد، الإيطالي يانيك سينر، الذي يهدد طموحات النجم الإسباني، بما أنه توج ببطولتين في دورات "غراند سلام" في عام 2025. ويملك اللاعب الإسباني فرصاً كبيرة من أجل البقاء في صدارة الترتيب، ولا يبدو أن الإيطالي قادر على تقليص الفارق في الفترة المقبلة.