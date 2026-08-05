- يغيب كارلوس ألكاراز، المصنف الثاني عالمياً في التنس، عن بطولة سينسيناتي بسبب إصابة في المعصم تعرض لها في أبريل 2026، مما أجبره على الانسحاب من عدة بطولات كبرى مثل رولان غاروس وويمبلدون. - أكد ألكاراز أنه لن يستعجل العودة للملاعب حتى يتعافى تماماً، لتجنب أي انتكاسة قد تؤثر على مسيرته، بينما يتمنى منظمو بطولة سينسيناتي له الشفاء العاجل. - يُعتبر ألكاراز من أفضل اللاعبين حالياً، وقد يشارك في بطولة أميركا المفتوحة، حيث يواجه منافسة قوية من الإيطالي يانيك سينر.

يغيب النجم الإسباني كارلوس ألكاراز (23 عاماً)، المصنف الثاني عالمياً في رياضة التنس، عن بطولة سينسيناتي الأميركية ذات الـ1000 نقطة، بحسب ما أعلن المنظمون اليوم الأربعاء، وذلك لعدم تعافي حامل اللقب حتى الآن من الإصابة التي كان قد تعرّض لها خلال بطولة برشلونة يوم 15 إبريل/ نيسان 2026 في المعصم، والتي أجبرته على الانسحاب والغياب لاحقاً عن العديد من المنافسات.

وغاب ألكاراز المتوج بسبعة ألقاب في "غراند سلام" عن بطولتين كبريين تحديداً فرنسا المفتوحة (رولان غاروس)، وكذلك ويمبلدون على الملاعب العشبية في بريطانيا، وهو الذي أكد في وقتٍ سابق أنّه لن يستعجل العودة إلى الملاعب، حيث يرغب في التعافي بشكلٍ تام، وذلك بهدف عدم تعرّض مسيرته لأي انتكاسة تجبره على التوقف طويلاً.

وقال المنظمون في بيان الأربعاء: "كارلوس ألكاراز انسحب من بطولة سينسيناتي المفتوحة، نتمنى الأفضل لبطل نسخة 2025 في عملية تعافيه. لا يمكننا الانتظار للترحيب بك في العام المقبل". من جانبه أكد بوب موران، مدير البطولة، في بيان نشرته هيئة البث البريطانية "بي بي سي" أنّ ألكاراز لا يزال يعاني إصابة في المعصم، وأردف في هذا الصدد: "نعلم أن كارلوس يقوم بكلّ ما في وسعه للعودة إلى المشاركة في البطولات في أسرع وقت ممكن. نتمنى له الأفضل في عملية تعافيه ونتطلع إلى الترحيب به مرة أخرى في سينسيناتي في المستقبل".

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ويُعتبر ألكاراز واحداً من أفضل اللاعبين في العالم خلال الوقت الحالي، وهو الذي يلقى منافسة شرسة من قبل الإيطالي يانيك سينر متصدر ترتيب اللاعبين المحترفين في الوقت الراهن، مع العلم أن اللاعب الإسباني قد يكون حاضراً للمشاركة في آخر دورات "غراند سلام" هذا الموسم؛ بطولة أميركا المفتوحة على الأراضي الصلبة، والتي تقام بين 30 أغسطس/ آب الحالي و13 سبتمبر/ أيلول المقبل.