ألكاراز وسينر يحصلان على مبلغ ضخم لخوض مباراة استعراضية

لندن

العربي الجديد

09 يناير 2026   |  آخر تحديث: 10:33 (توقيت القدس)
ألكاراز وسينر في تورينو، 16 نوفمبر 2025 (ماركو كانونيرو/Getty)
- مواجهة استعراضية في كوريا الجنوبية: يلتقي نجما التنس كارلوس ألكاراز ويانيك سينر في مباراة استعراضية لافتتاح موسمهما الجديد، حيث يطمح سينر للدفاع عن لقبه في بطولة أستراليا المفتوحة 2026، بينما يسعى ألكاراز للتتويج لأول مرة.

- مكافآت مالية غامضة: رغم عدم وضوح الامتيازات المالية، تشير التسريبات إلى حصول كل لاعب على مليوني دولار للمشاركة في اللقاء الاستعراضي بين المصنف الأول وصاحب الوصافة عالميًا.

- تنافس مستمر: يتوقع استمرار التنافس بين ألكاراز وسينر في 2026، حيث يسعى كلاهما لتعزيز رصيدهما من الألقاب والاقتراب من أساطير التنس العالمي.

سيخوض نجما التنس العالمي: الإسباني كارلوس ألكاراز (22 عاماً)، والإيطالي يانيك سينر (23 عاماً)، مباراة استعراضية في كوريا الجنوبية، يوم السبت، في افتتاح موسم كل لاعبٍ منهما في العام الجديد. إذ قررا عدم المشاركة في أية دورة قبل انطلاق بطولة أستراليا المفتوحة، أولى بطولات "غراند سلام" في عام 2026، حيث يطمح الإيطالي إلى الدفاع عن اللقب الذي توج به في الموسم الماضي، بينما يريد ألكاراز التتويج للمرة الأولى بهذه البطولة. 

ويُرافق الغموض الامتيازات المالية التي سيحصل عليها كل لاعب نظير خوض المواجهة مع تعدد الأرقام المسربة. وذكرت صحيفة لاغازيتا ديلو سبورت الإيطالية، أمس الخميس، أنه وفق بعض التسريبات سيحصل كل منهما على مبلغ يقارب مليوني دولار، مقابل خوض لقاء استعراضي دون رهان بين المصنف الأول عالمياً وصاحب الوصافة، ذلك أنهما الأفضل عالمياً، وفي عام 2025 حصل كل لاعب منهما على بطولتين في منافسات "غراند سلام" ورافقت الإثارة المواجهات المباشرة بينهما بتنافس مشتعل في كل المباريات.

ألكاراز في بطولة رولان غاروس في 1 يونيو 2025 (تيم كلايتون/Getty)
ومن المتوقع أن يتواصل التنافس بين ألكاراز وسينر في العام الحالي، بما أن المستوى الذي قدمه كل لاعب منهما في آخر البطولات، يؤكد تعطشهما لمزيد الألقاب لإثراء رصيديهما من التتويجات والاقتراب من أساطير التنس العالمي، لا سيما وأنهما ما زالا في بداية المسيرة ويمكنهما حصد الكثير من الألقاب أمام فارق المستوى مع بقية المنافسين.

