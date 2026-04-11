سيجمع نهائي بطولة مونتي كارلو للتنس، بين الإسباني كارلوس ألكاراز (22 عاما)، المصنف الأول عالمياً، وصاحب الوصافة، الإيطالي يانيك سينر (24 عاماً)، وتقام المباراة الختامية يوم الأحد. وتخطى كل لاعبٍ منهما مباراة نصف النهائي يوم السبت، ليضربا موعداً مع المواجهة الأولى بينهما هذا العام، بعد لقاء استعراضي جمعهما في كوريا الجنوبية.

وتأهل ألكاراز إلى المباراة الختامية، على حساب الفرنسي فالنتين فاشيرو بنتيجة 2ـ0 (6ـ4 و6ـ4). ورغم محاولات اللاعب الفرنسي لخوض أول نهائي في مونتي كارلو، فإنه فشل أمام قوة الإسباني، وقد كان فاشيرو نجم هذه النسخة بنتائج مميزة، وسيحتل المركز 17 عالمياً في التصيف الذي سيصدر يوم الاثنين، حسب ما أكدته صحيفة ليكيب.

بدوره، تخطى الإيطالي سينر عقبة الألماني ألسكندر زفيريف بنتيجة 2ـ0 (6ـ1 و6ـ4). وأكد الإيطالي عودته القوية بعد بداية موسم متعثرة فقد خلالها لقب بطولة أستراليا، أولى دورات "غراند سلام" لهذا العام. وكان الإيطالي قد حصد لقبين في الجولة الأميركية خلال الأسابيع الماضية ما ساعده على استعادة الثقة بعد فترة الفراغ.

وسيكون التحدي قوياً في أول مواجهة بين ألكاراز وسينر في عام 2026، ذلك أن المنتصر سيتصدر الترتيب العالمي، كما أن النجم الإسباني يريد المحافظة على اللقب الذي توج به في العام الماضي. أما الإيطالي، فإن التحدي يبدو مهماً بالنسبة إليه بعد أن خسر آخر المواجهات أمام منافسه الإسباني، ويطمح إلى التعويض واستعادة الصدارة عالمياً، ولكن فرص ألكاراز في هذه النوعية من البطولة تبدو أوفر، بما أنه مميز في الدورات التي تقام على الملاعب الترابية.