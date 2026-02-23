ألكاراز وسابالينكا يواصلان السيطرة على تصنيف التنس

- يواصل كارلوس ألكاراز تصدر التصنيف العالمي للتنس بعد فوزه ببطولة الدوحة، موسعًا الفارق مع يانيك سينر إلى 3500 نقطة، مما يضمن له الصدارة حتى بطولة مونت كارلو ماسترز. - في تصنيف السيدات، تحتفظ آرينا سابالينكا بالصدارة، بينما شهدت قائمة العشر الأوليات تقدم جاسمين باوليني إلى المركز السابع، وتراجع ميرا أندريفا إلى الثامن. - في تصنيف الرجال، تقدم تايلور فريتز إلى المركز السابع، بينما تراجع فيليكس أوجيه ألياسيم إلى الثامن، مع بقاء زفيريف في المركز الرابع.

واصل كل من النجم الإسباني كارلوس ألكاراز (22 سنة)، والنجمة البيلاروسية آرينا سابالينكا (27 سنة)، صدارة التصنيف العالمي للتنس، الصادر الاثنين، ليؤكد الثنائي قوتهما في الفترة الحالية وسعيهما لتحقيق المزيد من الألقاب في منافسات موسم التنس لعام 2026.

وعزز النجم الإسباني كارلوس ألكاراز (22 سنة)، صدارته للتصنيف العالمي لفئة الرجال بعد تتويجه بلقب بطولة الدوحة المفتوحة للتنس، اللقب الذي سمح له بحصد 400 نقطة إضافية إلى رصيده، وعليه وسع الفارق بحوالي 3500 نقطة مع منافسه النجم الإيطالي يانيك سينر، صاحب المركز الثاني في التصنيف العالمي للتنس حالياً.

وضمن ألكاراز، البالغ من العمر 22 عاماً، الاحتفاظ بالمركز الأول، على الأقل، حتى بطولة مونت كارلو ماسترز ذات الـ 1000 نقطة، والتي تعد نقطة انطلاق موسم الملاعب الترابية، والتي ستقام في الفترة من 5 إلى 12 إبريل/نيسان، في وقت لم ينجح سينر في حصد المزيد من النقاط في التصنيف، بعدما سقط في الدور ربع النهائي من منافسات بطولة الدوحة المفتوحة للتنس، واكتفى بالحصول على 100 نقطة جديدة، ليحتفظ بالمركز الثاني متقدماً على النجم الصربي نوفاك ديوكوفيتش، صاحب المركز الثالث في التصنيف.

في المقابل، واصل الألماني ألكسندر زفيريف الاحتفاظ بالمركز الرابع، أمام الإيطالي لورينتسو موزيتي والأسترالي أليكس دو مينور، في المركزين الخامس والسادس على الترتيب، وكان التغيير الوحيد في قائمة العشرة الأوائل، هو تقدم الأميركي تايلور فريتز من المركز الثامن إلى السابع على حساب الكندي فيليكس أوجيه ألياسيم، الذي خسر 150 نقطة مقارنة بالأسبوع الماضي، ليحل في المركز الثامن، أمام الأميركي بن شلتون والكازاخي ألكسندر بوبليك، التاسع والعاشر على الترتيب.

وفي فئة السيدات، لم تشهد قائمة العشر الأوليات في التصنيف العالمي للاعبات التنس المحترفات تغييرات تُذكر، حيث واصلت البيلاروسية آرينا سابالينكا التربع على عرش التصنيف أمام البولندية إيغا شفيونتك، في الوصافة، والكازاخية إيلينا ريباكينا في المركز الثالث. كما احتفظت الأميركية كوكو غوف، بالمركز الرابع أمام مواطنتها جيسيكا بيغولا، في المرتبة الخامسة، تليها الأميركية أيضاً أماندا أنيسيموفا، في المركز السادس في الترتيب.

وكان التغيير الوحيد في قائمة العشر الأوليات هو تقدم الإيطالية جاسمين باوليني، التي تقدمت مركزًا واحدًا لتحل سابعة، بينما تراجعت الأميركية ميرا أندريفا إلى المركز الثامن بعد فشلها في الدفاع عن لقب بطولة دبي، إذ سقطت في الدور ربع النهائي على يد أنيسيموف. وفي المركزين التاسع والعاشر، جاءت الأوكرانية إلينا سفيتولينا والكندية فيكتوريا أزبنكو، على الترتيب، دون تغيير مقارنة بالأسبوع الماضي.