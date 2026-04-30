ألكاراز مهدد بالغياب عن ويمبلدون بعد رولان غاروس

- يواجه النجم الإسباني كارلوس ألكاراز خطر الغياب عن بطولة ويمبلدون بعد تأكيد غيابه عن رولان غاروس بسبب إصابة خطيرة في المعصم، مما يهدد فرصه في تحسين أرقامه في البطولات الكبرى. - رغم تفوقه على منافسيه مثل يانيك سينر، إلا أن الإصابات المتكررة تهدد مسيرته وتضعف قدراته التنافسية، حيث يحتاج إلى وقت طويل لاستعادة مستواه. - تعرض ألكاراز لخمس إصابات خطيرة في أماكن مختلفة، مما يضعف طموحاته مقارنة بمنافسه سينر، الذي قد يستفيد من غياب ألكاراز للفوز بلقب رولان غاروس.

يُواجه النجم الإسباني، كارلوس ألكاراز (22 عاماً)، خطر الغياب عن بطولة ويمبلدون في "الغراند سلام"، وذلك بعد أن تأكد منذ أيام غيابه عن بطولة رولان غاروس، ويُعاني المصنف الثاني عالمياً إصابة خطيرة في المعصم، قد تفرض عليه الغياب عن عدد مهمٍّ من البطولات ما سيضعف فرصه في تحسين أرقامه في البطولات الكبرى، إذ نجح حتى الآن في الفوز خلال سبع بطولات.

وبعد أن حسم المنافسة مع أقوى اللاعبين في جيله، خاصة الإيطالي يانيك سينر، الذي يتصدر حالياً الترتيب العالمي، تهدد الإصابات مسيرة النجم الإسباني وتبعده عن تحطيم الأرقام القياسية رغم أنه ما زال في بداية مسيرته الاحترافية ويمكنه لاحقاً حصد المزيد من الألقاب، إلا أن الغياب عن البطولات يُضعف قدراته التنافسية، بما أنه سيكون في حاجة إلى وقت طويل نسبياً ليكون قادراً على استعادة مستواه والتغلب على منافسيه.

وأصيب ألكاراز في مناسبات عديدة في أماكن مختلفة مثل ركبته اليمنى وظهره والكاحل ثم يده اليسرى، وكانت فترة الراحة بعد كل إصابة مختلفة، ولكن في النهاية يهدد التعرض لخمس إصابات خطيرة نسبياً، طموحاتِ اللاعب كثيراً، وقياساً بمنافسه الوحيد من جيله الحالي، فإن ألكاراز أصيب أكثر من الإيطالي سينر، الذي ابتعد عن الملاعب خلال هذه الفترة من العام الماضي بداعي العقوبة بعد ثبوت تناوله مواد ممنوعةـ وربما يكون سينر المستفيد الوحيد من إصابات النجم الإسباني، وينجح في الفوز بلقب بطولة رولان غاروس التي تنقص سجله وتوسع الفارق في التصنيف العالمي لأفضل اللاعبين.