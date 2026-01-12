ألكاراز عن تطور مستوى سينر: لم ألحظ أي فرق

- أكد كارلوس ألكاراز أن مستوى يانيك سينر لم يتطور مقارنة بالموسم الماضي، بعد فوزه عليه في مباراة استعراضية في كوريا الجنوبية، حيث حصل كل منهما على مليوني دولار. - يسعى ألكاراز لتحقيق أول لقب له في أستراليا بعد استعادة صدارة التصنيف العالمي، بينما بدأ سينر تدريباته فور وصوله، مما يشير إلى استمرار المنافسة بينهما في 2026. - يتطلع اللاعبان إلى تعزيز رصيدهما من الألقاب في أولى دورات "غراند سلام"، مع توقعات بمنافسة قوية بينهما في العام الجديد.

أكد نجم التنس العالمي الإسباني كارلوس ألكاراز (22 عاماً)، أن مستوى منافسه الإيطالي يانيك سينر (23 عاماً)، لم يشهد تطوراً قياساً بالموسم الماضي، وذلك بعد الانتصار عليه في لقاءٍ استعراضي في كوريا الجنوبيّة السبت الماضي، قبل أن يُسافرا إلى أستراليا لخوض منافسات أولى دورات "غراند سلام" في عام 2026، في رحلة بحث كلّ لاعب عن دعم رصيده من الألقاب.

ونقل موقع "welovetennis" باللغة الفرنسيّة، أمس الأحد، تصريحات ألكاراز عن تطور قدرات منافسه الأول قياساً بالموسم الماضي، حيث قال: "بذلت قصارى جهدي. أعرف سينر جيداً. هل هناك تحسّن مقارنة بالعام الماضي؟ بالنظر إلى هذه المباراة، كان من الصعب ملاحظة الفرق، لم ألحظ أي فرق". وأشارت صحيفة "غازيتا ديللو سبورت" الإيطالية إلى أن خوض هذه المباراة الاستعراضيّة أمّن لكلّ لاعب منهما الحصول على مبلغ مليوني دولار.

وسافر الثنائي معاً في الرحلة نفسها إلى أستراليا، حيث يرغب ألكاراز في تتويج مسيرته للمرة الأولى في أستراليا، بما أن الحظ يُعانده باستمراره في هذه المسابقة، وانتصاره على سينر سيعطيه دفعاً قوياً من أجل دخول البطولة من الباب الكبير بعد نهاية العام الماضي الناجحة، وخاصة أنّه استعاد صدارة التصنيف العالمي من اللاعب الإيطالي، أما سينر فقد شرع سريعاً في التدرّب والإعداد للبطولة مباشرة بعد وصوله إلى أستراليا، ويتوقع أن يتواصل التنافس بينهما في العام الجديد، باعتبار أنهما سيطرا على أهمّ البطولات في العالم.