ألكاراز بطلاً في بطولة طوكيو... لقبه الثامن هذا الموسم

- كارلوس ألكاراز، المصنف الأول عالميًا، يحقق لقب بطولة طوكيو المفتوحة للتنس لعام 2025، مؤكدًا جدارته بالتصنيف العالمي من خلال أداء قوي وتحقيق الألقاب. - تغلب ألكاراز على الأمريكي تايلور فريتز بمجموعتين نظيفتين، رغم معاناته من إصابة في الكاحل، ليواصل سلسلة انتصاراته ويحقق لقبه الأول في مشاركته الأولى بالبطولة. - ألكاراز يصل إلى النهائي التاسع تواليًا والعاشر هذا الموسم، محققًا ثمانية ألقاب، ويصبح أول لاعب يصل لعشرة نهائيات في عام واحد منذ رافاييل نادال في 2017.

تُوج النجم الإسباني كارلوس ألكاراز (22 سنة)، المصنف الأول عالمياً، بلقب بطولة طوكيو المفتوحة للتنس ذات الـ500 نقطة، ليُتابع حصد ألقابه في موسم عام 2025، ويؤكد أن صدارته التصنيف العالمي للتنس لم تكن عن طريق الصدفة، بل عن طريق عمل كبير وتحقيق الألقاب.

وتفوق كارلوس ألكاراز على منافسه الأميركي تايلور فريتز، بمجموعتين نظيفتين (6-4) و(6-4)، في المباراة النهائية لبطولة اليابان المفتوحة للتنس، وكان النجم الإسباني الشاب قد عانى هذا الأسبوع من إصابة في الكاحل في طوكيو، إلا أنّه ظلّ متفوقاً على منافسيه بشكل واضح، بمن فيهم فريتز صاحب المركز الخامس عالمياً في التنصيف العالمي للتنس.

وقدّم ألكاراز، المتوج أخيراً بألقاب بطولات أميركا، عرضاً مذهلاً آخر عنوانه القوة والرشاقة، ليحقّق لقبه الأول في مشاركته الأولى، وهذا هو النهائي التاسع توالياً له والعاشر هذا الموسم بشكل عام، محرزاً بينها ثمانية ألقاب و24 عموماً في مسيرته الرياضية، كما بات الإسباني أول لاعب يبلغ 10 مباريات نهائية خلال عام واحد منذ أن فعل ذلك مواطنه رافاييل نادال في عام 2017، كما ثأر ألكاراز لخسارته من فريتز للمرة الأولى في منافسات بطولة كأس لايفر قبل أسبوعين.

وفي تفاصيل المواجهة، أهدر ألكاراز سلسلة من الفرص لكسر إرسال فريتز في المجموعة الأولى، قبل أن يتمكن من تحقيق ذلك في الشوط التاسع، ليحسم المجموعة على إرساله في الشوط التالي، وتابع الإسباني تفوّقه بشكل تام في المجموعة الثانية، كاسراً إرسال منافسه ليتقدم (4-1)، إذ لم يتردّد في معاقبة الأميركي على أخطائه المكلفة، وردّ فريتز كاسراً إرسال ألكاراز للمرة الأولى في المباراة، إلا أن ذلك لم يغيّر من مسار المباراة التي حسمها الإسباني سريعاً في الشوط التالي.