ألكاراز الرابح الأكبر من الكلاسيكو لهذا السبب

بعيدا عن الملاعب
مدريد

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
مباشر
27 أكتوبر 2025   |  آخر تحديث: 20:42 (توقيت القدس)
ألكاراز يتابع مباراة لريال مدريد في الليغا، 30 أبريل 2022 (أنخيل مارتينيز/Getty)
ألكاراز يتابع مباراة لريال مدريد في الليغا، 30 إبريل 2022 (أنخيل مارتينيز/Getty)
+ الخط -

استمع إلى الملخص

اظهر الملخص
- كارلوس ألكاراز، نجم التنس الإسباني، توقع بشكل صحيح نتيجة مباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة، حيث انتهت بفوز ريال مدريد 2-1، مما جعله الرابح الأكبر من التوقعات.
- ألكاراز لم يكتفِ بتوقع النتيجة فقط، بل توقع أيضاً من سيسجل الأهداف لصالح ريال مدريد، مما أضاف إلى دقة توقعاته وإثارة المتابعين.
- يُعرف عن ألكاراز دعمه الكبير لريال مدريد، حيث يحرص على حضور مبارياته ويستقبل التهاني من النادي الملكي، الذي يشجعه على تحقيق الألقاب الكبرى.

يُعد نجم التنس الإسباني كارلوس ألكاراز (22 عاماً) الرابح الأكبر من مواجهة الكلاسيكو، بعدما توقّع النتيجة الصحيحة قبل انطلاق المباراة، التي انتهت لصالح ناديه المفضل ريال مدريد الذي حسم الأمور أمام غريمه برشلونة بهدفين مقابل هدف، يوم الأحد، على ملعب سانتياغو برنابيو، ضمن منافسات "الليغا".

وقامت قناة يورو سبورت بنسختها الإسبانية، أمس الأحد، بنشر تسجيل مصور، يظهر فيه كارلوس ألكاراز متحدثاً عن توقعاته لمواجهة "الكلاسيكو" قبل ساعات من انطلاق صافرة البداية، إذ توقع نجم التنس النتيجة بشكل صحيح، لكن الصدمة كانت نجاحه في معرفة من سيقوم بتسجيل الأهداف لصالح ناديه المفضل، ما يجعله الرابح الأكبر بلا منازع بفضل ما ذكره.

وقال ألكاراز: "أتوقع أنها ستكون مواجهة كلاسيكو صعبة، لكنني مؤمن بقدرة ريال مدريد على تحقيق الانتصار، ومن سيقوم بالتسجيل لصالحه هم الفرنسي كيليان مبابي، والإنكليزي جود بيلنغهام، فيما سيحرز هدف برشلونة الوحيد لامين يامال (لم يحدث)، لكنني أؤكد لكم أن الملايين سيتابعون هذا الحدث، ويتركون كل شيء لمشاهدة هذا اللقاء، بسبب كثرة النجوم في الفريقين. أنا أدعم ريال مدريد، وأتمنى تحقيق الفوز لصالحه".

فرحة لاعبي ريال مدريد بعد هدف في شباك برشلونة، 26 أكتوبر 2025 (ألبرتو غاردين/Getty)
كرة عالمية
التحديثات الحية

ريال مدريد ينهي هيمنة برشلونة بتألق مبابي وبيلنغهام

ويُذكر أن نجم التنس الإسباني كارلوس ألكاراز عُرف عنه دعمه الكبير لنادي ريال مدريد، ويحرص على حضور المواجهات الخاصة به، سواء في الدوري الإسباني أو دوري أبطال أوروبا في حال لم يشارك في بطولات التنس التي تتطلب منه السفر إلى عدد من دول العالم، بالإضافة إلى أن صاحب الـ22 عاماً لطالما تلقى رسائل التهنئة من قِبل الفريق الملكي الذي يدعمه دائماً، ويطالبه بضرورة حصد الألقاب، وأبرزها البطولات الكبرى "الغراند سلام".
 

دلالات
بطولات
فرق
المساهمون
المزيد في رياضة
ميتشل فايزر مع نادي فيردر بريمن في ملعب ويزير ستاديون، 27 إبريل 2025 (Getty)
التحديثات الحية
بعيدا عن الملاعب
مباشر

فايزر يثير الجدل بعد زيارته الجزائر و"العربي الجديد" يكشف الحقيقة

منتخب مصر مرشح بارز للمنافسة على لقب كأس العرب (العربي الجديد/Getty)
التحديثات الحية
كرة عربية
مباشر

هاني أبو ريدة: من غير المعقول أن تغيب مصر عن كأس العرب

زبير بية تنتظره مهمة صعبة مع النجم (العربي الجديد/فيسبوك)
التحديثات الحية
كرة عربية
مباشر

زبير بية يستقيل.. أزمة في النجم الساحلي وهذا موقف مجلس الإدارة