ألكاراز الرابح الأكبر من الكلاسيكو لهذا السبب

- كارلوس ألكاراز، نجم التنس الإسباني، توقع بشكل صحيح نتيجة مباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة، حيث انتهت بفوز ريال مدريد 2-1، مما جعله الرابح الأكبر من التوقعات. - ألكاراز لم يكتفِ بتوقع النتيجة فقط، بل توقع أيضاً من سيسجل الأهداف لصالح ريال مدريد، مما أضاف إلى دقة توقعاته وإثارة المتابعين. - يُعرف عن ألكاراز دعمه الكبير لريال مدريد، حيث يحرص على حضور مبارياته ويستقبل التهاني من النادي الملكي، الذي يشجعه على تحقيق الألقاب الكبرى.

يُعد نجم التنس الإسباني كارلوس ألكاراز (22 عاماً) الرابح الأكبر من مواجهة الكلاسيكو، بعدما توقّع النتيجة الصحيحة قبل انطلاق المباراة، التي انتهت لصالح ناديه المفضل ريال مدريد الذي حسم الأمور أمام غريمه برشلونة بهدفين مقابل هدف، يوم الأحد، على ملعب سانتياغو برنابيو، ضمن منافسات "الليغا".

وقامت قناة يورو سبورت بنسختها الإسبانية، أمس الأحد، بنشر تسجيل مصور، يظهر فيه كارلوس ألكاراز متحدثاً عن توقعاته لمواجهة "الكلاسيكو" قبل ساعات من انطلاق صافرة البداية، إذ توقع نجم التنس النتيجة بشكل صحيح، لكن الصدمة كانت نجاحه في معرفة من سيقوم بتسجيل الأهداف لصالح ناديه المفضل، ما يجعله الرابح الأكبر بلا منازع بفضل ما ذكره.

وقال ألكاراز: "أتوقع أنها ستكون مواجهة كلاسيكو صعبة، لكنني مؤمن بقدرة ريال مدريد على تحقيق الانتصار، ومن سيقوم بالتسجيل لصالحه هم الفرنسي كيليان مبابي، والإنكليزي جود بيلنغهام، فيما سيحرز هدف برشلونة الوحيد لامين يامال (لم يحدث)، لكنني أؤكد لكم أن الملايين سيتابعون هذا الحدث، ويتركون كل شيء لمشاهدة هذا اللقاء، بسبب كثرة النجوم في الفريقين. أنا أدعم ريال مدريد، وأتمنى تحقيق الفوز لصالحه".

ويُذكر أن نجم التنس الإسباني كارلوس ألكاراز عُرف عنه دعمه الكبير لنادي ريال مدريد، ويحرص على حضور المواجهات الخاصة به، سواء في الدوري الإسباني أو دوري أبطال أوروبا في حال لم يشارك في بطولات التنس التي تتطلب منه السفر إلى عدد من دول العالم، بالإضافة إلى أن صاحب الـ22 عاماً لطالما تلقى رسائل التهنئة من قِبل الفريق الملكي الذي يدعمه دائماً، ويطالبه بضرورة حصد الألقاب، وأبرزها البطولات الكبرى "الغراند سلام".

