ألفاريز يُعلق على أخبار انتقاله إلى برشلونة.. ما قراره؟

للمرة الأولى، علّق نجم أتلتيكو مدريد الإسباني، الأرجنتيني جوليان ألفاريز (26 عاماً)، على الأخبار التي تؤكد قرب انتقاله إلى نادي برشلونة الإسباني خلال الميركاتو الصيفي المقبل. وكانت مصادر إعلامية إسبانية مختلفة قد أشارت في الفترة الماضية إلى أن النادي الكتالوني رصد مبلغاً مالياً مهماً من أجل التعاقد مع ألفاريز لدعم هجومه، وهو الهدف الأول للفريق في سوق الانتقالات.

وخلال مؤتمر صحافي، اليوم الاثنين، يسبق مواجهة أرسنال الإنكليزي في دوري أبطال أوروبا، قال ألفاريز عن الأخبار الأخيرة: "لا يمكنني الاستمرار في الظهور طوال الوقت لتوضيح أو نفي الأمور. لا أهتم بما يُقال على وسائل التواصل الاجتماعي لأنها تُضخّم بشكل مبالغ فيه، لذلك أركز على ما يمكنني تقديمه على أرض الملعب. هناك شيء جديد يظهر كل أسبوع، أنا أركز على تقديم أفضل ما لدي للفريق".

كرة عالمية ميلان ويوفنتوس يفشلان في حسم تذكرة الأبطال ليلة إصابة مودريتش

وذكر موقع فوت ميركاتو الفرنسي أن مدرب نادي برشلونة، هانسي فليك، معجب كثيراً باللاعب الأرجنتيني، ويأمل انضمامه إلى الفريق، في صفقة ستكون مكلفة باعتبار قيمة ألفاريز في نادي أتلتيكو الذي لن يقبل أي عرض إلا بمقابل مالي كبير، حيث تطمح إدارة نادي العاصمة الإسبانية إلى الحصول على مبلغ يفوق 100 مليون يورو حتى تسمح برحيل الأرجنتيني. ويُعتبر ألفاريز من بين أفضل اللاعبين في الدوري الإسباني، وقد تألق سابقاً مع نادي مانشستر سيتي الإنكليزي، غير أنه غادر النادي "السماوي" حتى يضمن المشاركة باستمرار وخوض أكبر عددٍ من المباريات.