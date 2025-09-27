ألفاريز يثأر من ركلة الترجيح أمام ريال مدريد: 5 أهداف في 3 أيام

- قاد جوليان ألفاريز أتلتيكو مدريد لانتصار كبير على ريال مدريد بنتيجة 5-2 في الدوري الإسباني، محققًا إنجازًا بارزًا بعد بداية متعثرة لفريقه، وموقفًا سلسلة انتصارات ريال مدريد المتتالية. - ثأر ألفاريز من ركلة الجزاء المثيرة للجدل في دوري الأبطال، حيث سجل هدفًا من ركلة جزاء وأخرى من مخالفة مباشرة، ليكون نجم المباراة الأول ويمنح جماهير فريقه فرحة طال انتظارها. - أشاد المدرب دييغو سيميوني بأداء ألفاريز، الذي سجل خمسة أهداف في ثلاثة أيام، مما عزز ثقته وأهدى فريقه ست نقاط ثمينة في صراع قمة ترتيب الليغا.

رسم النجم الأرجنتيني جوليان ألفاريز (25 عاماً) لوحات الإبداع في مواجهة الأسبوع السابع من الدوري الإسباني لكرة القدم، عندما قاد فريقه أتلتيكو مدريد إلى الانتصار على جاره ريال مدريد بنتيجة (5ـ2)، في واحد من أكبر الإنجازات في رصيد فريقه خلال المواسم الأخيرة، قياساً على بداية "الروخيبلانكوس" المتعثرة، والانطلاقة الكاسحة لريال مدريد الذي حصد ستة انتصارات توالياً، بيد أنّ هذه النجاحات توقفت في لقاء "الديربي".

وثأر ألفاريز من ركلة الترجيح التي نفذها في آخر مباراة بين الفريقين بدوري أبطال أوروبا، عندما اعتقد أنه هزّ شباك الريال، ولكن حجرة تقنية الفار تدخلت وألغت الركلة، حيث تمّ اعتبار أنه لمس الكرة مرّتين عندما نفذها، ليودع فريقه المسابقة بسبب فشله في التنفيذ، في لقطة أثارت جدلاً واسعاً حينها بحكم عدم وضوح الصورة بشكل قاطع، ودفعت الحادثة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" إلى تعديل قوانينه، لتفادي تكرار هذه الحالات مستقبلاً.

وفي أول مواجهة أمام ريال مدريد، لعب ألفاريز دوراً مهماً في انتصار فريقه، بعد أن قاد الهجومات بشكل مستمرّ، وكان قريباً من التسجيل في الشوط الأول، ولكن كرته وجدت القائم الأيسر للحارس البلجيكي تيبو كورتوا، غير أنه في الشوط الثاني أضاف هدفاً من ركلة جزاء، ثم سجل مخالفة مباشرة ليصنع انتصار فريقه عن جدارة، ويكون نجم المباراة الأول، ويمنح جماهير فريقه فرحة طال انتظارها، عطفاً على بداية الموسم المخيّبة.

كما أن ألفاريز كان في مستوى ثقة مدربه الأرجنتيني دييغو سيميوني، الذي أشاد بقدراته واعتبره نجم الفريق الأول حالياً، وهي تصريحات زادت من منسوب الثقة لدى لاعب مانشستر سيتي الإنكليزي السابق، الذي قدّم نفسه بشكل مميز، واختار قمة الدوري الإسباني ليترك بصمته، وخلال ثلاثة أيام، سجل خمسة أهداف، بعدما أحرز "هاتريك" أمام رايو فاليكانو منذ ثلاثة أيام، ومِن ثمّ فقد كان هذا الأسبوع مميزاً بالنسبة إلى ألفاريز، مهدياً فريقه ست نقاط ثمينة في صراع قمة ترتيب الليغا.