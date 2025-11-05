ألفارو ميخيا: درست منتخب جنوب أفريقيا وهذا مفتاح انتصار قطر

تحدث مدرب منتخب قطر للناشئين، الإسباني ألفارو ميخيا (43 عاماً)، في حوار مع "العربي الجديد"، عن المواجهة الصعبة، التي تنتظر صغار "العنابي" ضد جنوب أفريقيا، غداً الخميس، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات في بطولة كأس العالم تحت 17 عاماً.

وقال ألفارو ميخيا عن المواجهة، التي تنتظر منتخب قطر في الجولة الثانية من بطولة كأس العالم للناشئين: "يُعد منتخب جنوب أفريقيا فريقاً قوياً. لقد شاهدناهم في الجولة الأولى وهم يلعبون ضد بوليفيا بعشرة لاعبين فقط، مع ذلك، تمكّنوا من الفوز بتلك المباراة، وسجلوا الأهداف. إنهم فريق قوي جداً ويعمل بجد. نحن نعلم أن المباراة ستكون صعبة، وسنعاني، لكن علينا أن نلعب بشكل جماعي قوي منذ الدقائق الأولى وحتى النهاية".

وتابع: "المباراة تستمر 90 دقيقة، لذا يجب أن نعرف كيف نتحمل المعاناة، لأنه كما قلت، لديهم فريق يجيد التحكم في المساحات، والتنقلات بشكل ممتاز، وأعتقد أن لديهم لاعبين يتمتعون بجودة عالية، لذلك فهم بالتأكيد فريق قوي. أما نحن، فنحاول الاستمرار على النهج نفسه، الذي اتبعناه في المباراة الماضية (يقصد ضد إيطاليا). نحاول أن ندفع أنفسنا أكثر، ونكون أكثر جماعية وقوة قدر الإمكان، ونحاول أن نرى إن كان بإمكاننا الحصول على فرصة لتحقيق الفوز في هذه المباراة".

ووجه ألفارو ميخيا رسالته إلى الجماهير القطرية، قائلاً: "إنها مباراة في غاية الأهمية، والشيء الوحيد الذي يُمكنني قوله للجماهير، هو أن يأتوا لدعمنا كما فعلوا في المباراة الماضية. لقد كانت الأجواء رائعة في المباراة الأولى أمام إيطاليا، والآن لدينا مواجهة مهمة أخرى، لذا نحن بحاجة إليهم. ندعوهم للحضور وتشجيع منتخب قطر، لأن كل دعم وكل مشجع يأتي ليحفز اللاعبين ويساعدهم سيكون موضع ترحيب كبير وضرورياً للغاية، نحن نتطلع إلى حضورهم جميعاً، ونأمل أن يأتوا ويستمتعوا بالمباراة".

وختم ألفارو ميخيا حديثه عن حظوظ تأهل منتخب قطر في مونديال الناشئين، بقوله: "كما قلت في العديد من المقابلات، علينا أن نسير خطوة بخطوة، والفريق نافس في المواجهة الأولى جيداً لكننا خسرنا. الآن سنلعب ضد فريق قوي آخر، وفكرتنا هي أن ننافس لنقدم أفضل ما لدينا، وأن ندفع أنفسنا إلى أقصى حدودنا لننافس في كل لقاء، وإذا كان ذلك كافياً في النهاية لتحقيق شيء إضافي، فسنفكر في ذلك حينها، لكن إن لم يكن كذلك، فإن ما أريده أن يقدم اللاعبون أقصى ما لديهم، وأن يلعبوا بشكل جماعي، وأعتقد أن هذه هي الطريقة الفضلى لتحقيق النتائج".