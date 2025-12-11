"ألعاب المنشطات" تستقطب نجوماً أولمبيين: خطوة تهزّ الوسط الرياضي

- "ألعاب المنشطات" تستقطب رياضيين بارزين مثل العداء الفرنسي موهامادو فال والسباح البريطاني بن براود، وتُقام في مايو 2026 بمنتجع وورلد لاس فيغاس، مع جوائز مالية ضخمة تصل إلى مليون دولار لمن يكسر الأرقام القياسية. - انضمام رياضيين دوليين مثل الكولومبية إيزابيلا أرسِيلا والليبريري إيمانويل ماتادي يعزز المنافسات، بينما تُعتبر الجوائز المالية عاملاً جاذباً رئيسياً. - قوبلت الفعالية بمعارضة شديدة من الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات والاتحاد الدولي لألعاب القوى، وتهدد بعقوبات صارمة للمشاركين.

تواصل "ألعاب المنشطات"، وهي فعالية مفتوحة للرياضيين الذين يستخدمون المنشطات، إضافة المزيد من الأسماء إلى قائمة المشاركين في نسختها الأولى. وبحسب تقرير صحيفة ماركا الإسبانية، أمس الأربعاء، فبعد إعلان أسماء بارزة سابقاً، مثل العداء الفرنسي موهامادو فال، بطل فرنسا عدة مرات في سباقات 100 و200 متر، وصاحب ذهبية أوروبا للفرق 2021، والسباح البريطاني بن براود، وصيف بطل الأولمبياد والعالم في سباق 50 متر حرة، والسباح اليوناني كريستيان غولومييف المشارك في أربع دورات أولمبية، والسباح الأيرلندي شين رايان، والعداء الأميركي فريد كيرلي، انضم إلى الفعالية مجموعة من السباحين، وعدّاء ورافعة أثقال.

وستُقام هذه الألعاب في 24 مايو/أيار 2026 داخل منشأة بُنيت خصيصاً لهذا الحدث، في منتجع وورلد لاس فيغاس بأميركا. وفي منافسات السباحة، انضمت الكولومبية إيزابيلا أرسِيلا، والبرازيلي فيليبي ليما، إضافة إلى البولندية ناتاليا فريكوسكا، والأيرلندي ماكس ماكوسكر، والروسي إيفغيني سوموف. ويُعدّ ليما، البالغ 40 عاماً، أبرز هذه الأسماء، إذ يملك مشاركتين أولمبيتين وفضية سباق 50 متر صدر في عام 2019. وقال المدير الرياضي للألعاب، ريك آدامز، في تصريحات للمصدر ذاته: "انضمام هؤلاء السباحين الدوليين الخمسة، الذين يتمتعون بموهبة وخبرة كبيرتين، سيُضفي من دون شك مزيداً من القوة على المنافسات المائية في النسخة الأولى. جميعهم رياضيون مرموقون حطموا أرقاماً قياسية، وسينضمون إلى مجموعة تزداد ندّية كل يوم".

وفي ألعاب القوى، سيشارك العداء الليبيري إيمانويل ماتادي (34 عاماً)، صاحب الرقم القياسي الوطني في سباق 100 متر. أما رفع الأثقال، فسيشهد ظهور أول اسم دولي كبير: الدومينيكية بياتريس بيرون، المشاركة في أربع دورات أولمبية، والتي حلت رابعة في أولمبياد ريو 2016 لوزن 48 كيلو غراماً، ونالت برونزية خطف في بطولة العالم 2018. ويبدو أن الجوائز المالية الضخمة التي تُقدَّم في الحدث، كانت عاملاً أساسياً في جذب الرياضيين، إذ يحصل كل مشارك على مبلغ ثابت مقابل الظهور، فيما تبلغ قيمة جوائز كل منافسة فردية 500 ألف دولار، منها 250 ألفاً للبطل. كما رُصدت مكافأة بقيمة مليون دولار لمن يكسر الرقم العالمي في سباق 100 متر (ألعاب القوى) أو 50 متر حرة (السباحة).

معارضة واسعة لـ "ألعاب المنشطات"

قوبلت "ألعاب المنشطات" برفض كبير من المؤسسات الرياضية الدولية، فقد وصفت الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات "وادا" الحدث، بأنه "مفهوم خطير وغير مسؤول"، وحذرت الرياضيين والطاقم المرافق لهم من احتمال مخالفة القانون العالمي لمكافحة المنشطات في حال مشاركتهم. أما رئيس الاتحاد الدولي لألعاب القوى، سيباستيان كو، فقال إن أي شخص يكون "غبيّاً بما يكفي" للمشاركة، سيواجه عقوبة إيقاف "طويلة جداً". ويحظى هذا الحدث بتمويل من شركة استثمارية، يديرها نجل الرئيس الأميركي الحالي، دونالد ترامب.