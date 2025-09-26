ألبيرتو رينا.. من أندية الهواة إلى هدف عالمي في شباك برشلونة

- ألبيرتو رينا، لاعب ريال أوفييدو، أصبح حديث الإعلام بعد تسجيله هدفاً مذهلاً من منتصف الملعب ضد برشلونة، مستغلاً خطأ حارس المرمى خوان غارسيا، في مباراة ضمن الدوري الإسباني. - رغم مسيرته في أندية الهواة، لم يستسلم رينا في سعيه لتحقيق حلمه باللعب في "الليغا"، حيث حصل على فرصة مع ريال أوفييدو بعد غياب الفريق عن الدوري لمدة 24 عاماً. - رغم الانتقادات التي واجهها في بداية الموسم، أثبت رينا موهبته وإصراره، مسجلاً هدفاً رائعاً، لكن فريقه خسر المباراة 1-3 أمام برشلونة.

لم يكن نجم نادي ريال أوفييدو، ألبيرتو رينا (28 عاماً)، يتوقع نهائياً أن يصبح حديث وسائل الإعلام العالمية، بعدما خطف الأنظار إليه وبقوة، بفضل هدفه العالمي من منتصف الملعب في شباك ضيفه برشلونة، خلال المواجهة، التي جمعت بينهما، مساء الخميس، ضمن منافسات الأسبوع السادس من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ماذا فعلت يا جوان غارسيا؟



ريال أوفييدو يفتتح التسجيل مستغلاً خروجاً محفوفاً بالمخاطر لحارس برشلونة



#الدوري_الإسباني #برشلونه_ريال_اوفييدو pic.twitter.com/RSJ0vc1rr4 — beIN SPORTS (@beINSPORTS) September 25, 2025

وخاض ألبيرتو رينا، المولود في التاسع من شهر سبتمبر/ أيلول عام 1997، مسيرته الاحترافية متنقلاً بين أندية توصف بالهاوية في إسبانيا، بعدما تعلم في أكاديمية ريال بيتيس، لكنه لم يستطع نهائياً الوصول إلى الفريق الأول، الأمر الذي جعله يتنقل بين العديد من الفرق المحلية، رغم أنه وصل إلى لاس بالماس، لكنه لعب مع الفريق الثاني فقط في موسم 2019-2020.

وشارك ألبيرتو رينا مع ناديي سبتة وميرانديس في بطولات الدرجتين الثالثة والرابعة، بعيداً عن الأضواء في إسبانيا، إلا أن رحلة تحقيق حُلمه بخوض منافسات "الليغا" لم تجعله يستسلم نهائياً، خاصة أنه حصل على فرصته أخيراً، عندما نال عرضاً من إدارة نادي ريال أوفييدو، العائد مرة أخرى إلى "الليغا"، بعد غياب دام 24 عاماً كاملة.

وفي بداية الموسم الحالي، تعرض ألبيرتو رينا إلى حملة انتقادات قوية للغاية، بعدما تلقى البطاقة الحمراء في المواجهة الأولى بالدوري الإسباني، التي خسرها ريال أوفييدو أمام فياريال، بهدفين مقابل لا شيء، لكنه صمت طويلاً، وعاد مرة أخرى بعد نهاية فترة عقوبته، ليثبت للجميع أنه يملك الموهبة، التي تجعله يستحق مكاناً في التشكيلة الأساسية.

وعلى بُعد 40 متراً تقريباً، أطلق ألبيرتو رينا تسديدته، بعدما استغل الخطأ الفادح من حارس مرمى برشلونة، خوان غارسيا، لتسكن الكرة شباك حامي عرين الفريق الكتالوني، وسط دهشة الجميع، بسبب جمالية الهدف وروعته، لينجح صاحب الـ 28 عاماً في الرد، ويثبت أن عمله الجاد خلال مسيرته الماضية في أندية الهواة، جعلته يتعلم ويوجه رسالة مباشرة لكل لاعب، بأن الوصول إلى القمة يتطلب عدة أمور، أبرزها: الإرادة والمثابرة، حتى يتحقق المستحيل، لكن من سوء حظه أن فريقه لم يستفد كثيراً من الهدف الجميل لأنه خسر في النهاية 1-3، بعدما رد برشلونة على هدفه بثلاثية حسم بها اللقاء في النهاية.