أعلن الظهير الأيسر لنادي إنتر ميامي الأميركي، النجم الإسباني جوردي ألبا (36 عاماً)، اعتزاله كرة القدم رسمياً نهاية الموسم الحالي، وذلك عبر مقطع فيديو مؤثر نشره على حساباته الرسمية، ليضع حداً لمسيرة حافلة امتدت لأكثر من عقد ونصف العقد في الملاعب الأوروبية والعالمية.

وودّع ألبا، المتوّج مع منتخب إسبانيا بلقب يورو 2012، ومع برشلونة بدوري أبطال أوروبا عام 2015، الجماهير برسالة مؤثرة قال فيها: "مرحباً بالجميع، لقد حان الوقت لإنهاء مرحلة مهمة في حياتي. قررت اعتزال كرة القدم الاحترافية مع نهاية هذا الموسم، وأنا أفعل ذلك بكل قناعة وسعادة، لأنني أشعر بأنني قدمت كل ما لديّ بشغف كبير، وحان وقت فتح صفحة جديدة في حياتي".

وأضاف: "كرة القدم منحتني كل شيء، وأشكر زملائي والمدربين والعاملين في الأندية، وحتى المنافسين، الذين جعلوني أُقدّم أفضل ما أملكه. أشكر نادي أتلتيكو سنترال هوسبيتالينس، حيث بدأت الحكاية، ونادي كورنيا، الذي منحني الثقة، ونادي ناستيك دي تاراغونا، الذي علّمني الاحتراف، ثم فالنسيا، الذي حقق لي حلم اللعب في الدرجة الأولى. ثم يأتي برشلونة، نادي حياتي، الذي رآني طفلاً وأوصلني إلى قمة المجد، وأخيراً إنتر ميامي، الذي استقبلني بحفاوة، ومنحني فرصة إنهاء مسيرتي، وأنا أستمتع بكل لحظة". وباعتزاله، طوى جوردي ألبا صفحة من أبرز المسيرات في كرة القدم الإسبانية، بعدما رسّخ اسمه أحد أفضل الأظهرة اليسرى في تاريخ برشلونة ومنتخب إسبانيا.

ألبا.. اللاعب المكروه

رغم مسيرته الكبيرة في كرة القدم، سواء مع برشلونة أو المنتخب الإسباني، فإن جوري ألبا يحرص على الفصل بين حياته الشخصية والمهنية، مؤكداً أنه ما زال الشخص البسيط نفسه. وكشف عن ذلك خلال مقابلة سابقة على قناة موفيستار. وعندما سُئل عن شخصيته في الحياة اليومية، قال ألبا مبتسماً: "إذا كان الناس يعرفونني فقط من خلال كرة القدم، فأنا أعتقد أنني من أكثر اللاعبين المكروهين في اللعبة، هذا أمر واضح بالنسبة لي، إنها طريقتي في اللعب، وهي ما جعلتني أصل إلى ما أنا عليه اليوم، وإلى المكان الذي وصلت إليه". وأردف: "الناس الذين يعرفونني عن قرب، يدركون أنني شخص متواضع، أقدّر كل ما في حياتي، لكنني أعترف بأنني داخل الملعب مزعج جداً، وأتفهم سبب كراهية البعض لي ممن لا يعرفونني".