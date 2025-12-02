أكرم عفيف وعمر خريبين أغلى 5 نجوم في كأس العرب 2025

- يتصدر أكرم عفيف قائمة أغلى النجوم في كأس العرب 2025 بقيمة سوقية تبلغ 8 ملايين يورو، يليه إسماعيل الغربي من تونس بـ7.50 ملايين يورو، وفابيو ليما من الإمارات بـ6 ملايين يورو. - تضم قائمة أغلى اللاعبين أيضاً فراس البريكان من السعودية وعمر خريبين من سوريا، حيث تبلغ قيمة كل منهما 4.50 ملايين يورو، مع توقعات بزيادة قيمة خريبين بعد البطولة. - تجذب بطولة كأس العرب 2025 اهتمام الجماهير ووسائل الإعلام العالمية بفضل تنوع المنتخبات والمواهب المشاركة، بالإضافة إلى الحضور الجماهيري الكبير في الدوحة.

يُعد القطري أكرم عفيف (29 عاماً)، والسوري عمر خريبين (31 عاماً)، من أبرز أغلى النجوم المُشاركين في بطولة كأس العرب 2025، المقامة حالياً بالعاصمة الدوحة وتستمر حتى 18 من الشهر الجاري، بمشاركة 18 منتخباً.

ويتصدر نجم منتخب قطر، أكرم عفيف، قائمة أغلى النجوم المشاركين في بطولة كأس العرب 2025، إذ تبلغ قيمته السوقية ثمانية ملايين يورو، وفق ما ذكره موقع "فوت أفريكا"، فيما يأتي في المركز الثاني، موهبة منتخب تونس، إسماعيل الغربي، الذي تصل قيمته المالية إلى 7.50 ملايين يورو، في حين يظهر اسم مهاجم منتخب الإمارات، فابيو ليما (32 عاماً)، في القائمة، بعدما حلّ في المركز الثالث بستة ملايين يورو.

وبدوره، يظهر اسم مهاجم منتخب السعودية، فراس البريكان (25 عاماً)، في قائمة أغلى اللاعبين المشاركين في بطولة كأس العرب 2025، إذ تبلغ قيمته السوقية 4.50 ملايين يورو، فيما جاء قائد منتخب سورية، عمر خربين (31 عاماً)، في المرتبة الخامسة بالقائمة، بعدما وصلت قيمته السوقية إلى 4.50 ملايين يورو، ويمكن أن تزيد عقب انتهاء مشاركته في البطولة.

ويذكر أن بطولة كأس العرب لكرة القدم، أصبحت محط أنظار الجماهير الرياضية ووسائل الإعلام العالمية، نظراً إلى تنوّع المنتخبات المشاركة فيها، والقيمة الفنية للنجوم الذين يلعبون مع بلادهم، بالإضافة إلى الحضور الكبير للمشجعين، الذين حرص الكثير منهم على السفر إلى العاصمة القطرية الدوحة، من أجل عيش تجربة مشاهدة المباريات من مدرجات الاستادات المونديالية، التي احتضنت منافسات بطولة كأس العالم 2022.