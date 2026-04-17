أكرد يوجه ضربة موجعة إلى منتخب المغرب قبل مونديال 2026

17 ابريل 2026   |  آخر تحديث: 00:45 (توقيت القدس)
أكرد خلال مواجهة نهائي كأس أفريقيا، 18 يناير 2026 (أولريك بيدرسن/Getty)
أكرد خلال مواجهة نهائي كأس أفريقيا، 18 يناير 2026 (أولريك بيدرسن/Getty)
- نايف أكرد، مدافع أولمبيك مرسيليا، لن يشارك في مونديال 2026 بسبب إصابة في العانة تعرض لها، والتي لم تُشفَ بعد عملية جراحية في مارس الماضي، مما يعيق مشاركته مع منتخب المغرب.

- أكرد لن يشارك في المباريات المتبقية لناديه هذا الموسم بعد اكتشاف كسر في عظم العانة، مما يتطلب إعادة تأهيل طويلة، مما يضعف فرصه في الانضمام لقائمة المدرب محمد وهبي.

- سيخضع أكرد لفحوصات طبية في المغرب لتحديد مدى الإصابة وموعد عودته، لكن مشاركته في كأس العالم 2026 غير مؤكدة بسبب الحاجة لجراحة وتأهيل طويل.

وجه مدافع نادي أولمبيك مرسيليا الفرنسي نايف أكرد (30 عاماً) ضربة لمدرب منتخب المغرب محمد وهبي، الذي يواصل رحلة عمله من أجل إيجاد التشكيلة المناسبة لخوض منافسات بطولة كأس العالم 2026 في الصيف المقبل بالولايات المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك.

وذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية، الخميس، أن نايف أكرد لن يتمكن من المشاركة مع منتخب المغرب في مونديال 2026، بسبب عدم قدرته على الشفاء من الإصابة التي تعرض لها في منطقة العانة، وخضع إثرها لعملية جراحية في شهر مارس/آذار الماضي، حيث تعرض إلى انتكاسة شديدة، الأمر الذي جعل الجهاز الطبي لنادي أولمبيك مرسيليا يُحذر من لعبه أي مباراة حتى نهاية الموسم الجاري.

وتابعت أن نايف أكرد لن يشارك مع ناديه أولمبيك مرسيليا في المواجهات المتبقية في الموسم الجاري، وبخاصة أنه خضع قبل عدة أيام لفحص طبي دقيق كشف عن إصابته بكسر في عظم العانة، ما يعني أن العملية التي خضع لها في شهر مارس الماضي لم تنجح نهائياً، وتتطلب من المدافع إعادة مرحلة التأهيل، التي لن تكون كافية حتى يكون ضمن قائمة المدرب محمد وهبي لخوض منافسات مونديال 2026.

