أكرد يوجه ضربة موجعة إلى منتخب المغرب قبل مونديال 2026

وجه مدافع نادي أولمبيك مرسيليا الفرنسي نايف أكرد (30 عاماً) ضربة لمدرب منتخب المغرب محمد وهبي، الذي يواصل رحلة عمله من أجل إيجاد التشكيلة المناسبة لخوض منافسات بطولة كأس العالم 2026 في الصيف المقبل بالولايات المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك.

وذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية، الخميس، أن نايف أكرد لن يتمكن من المشاركة مع منتخب المغرب في مونديال 2026، بسبب عدم قدرته على الشفاء من الإصابة التي تعرض لها في منطقة العانة، وخضع إثرها لعملية جراحية في شهر مارس/آذار الماضي، حيث تعرض إلى انتكاسة شديدة، الأمر الذي جعل الجهاز الطبي لنادي أولمبيك مرسيليا يُحذر من لعبه أي مباراة حتى نهاية الموسم الجاري.

وتابعت أن نايف أكرد لن يشارك مع ناديه أولمبيك مرسيليا في المواجهات المتبقية في الموسم الجاري، وبخاصة أنه خضع قبل عدة أيام لفحص طبي دقيق كشف عن إصابته بكسر في عظم العانة، ما يعني أن العملية التي خضع لها في شهر مارس الماضي لم تنجح نهائياً، وتتطلب من المدافع إعادة مرحلة التأهيل، التي لن تكون كافية حتى يكون ضمن قائمة المدرب محمد وهبي لخوض منافسات مونديال 2026.

وختمت الصحيفة تقريرها بالإشارة إلى أن نايف أكرد سيسافر إلى المغرب، وسيخضع لفحوصات طبية من قبل الجهاز الطبي لمنتخب "أسود الأطلس"، من أجل معرفة سوء الإصابة وتحديد موعد زمني لعودته إلى الملاعب، لكن مشاركة المدافع في بطولة كأس العالم 2026 لن تكون مؤكدة، وبخاصة أنه يعاني من كسر في عظم العانة، وهذا يتطلب الخضوع لعملية جراحية، وتأهيل لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر.