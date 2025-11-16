أكرد يغادر معسكر المغرب للعلاج في فرنسا وحكيمي يظهر خلال التدريبات قبل كأس أفريقيا

غادر نجم منتخب المغرب، نايف أكرد (29 عاماً)، المعسكر التدريبي المقام حالياً في طنجة، استعداداً لمباراة أوغندا الودية، يوم الثلاثاء المقبل، في العاشرة مساءً بتوقيت القدس المحتلة، وذلك في إطار التحضيرات لبطولة كأس أمم أفريقيا، التي تستضيفها المملكة اعتباراً من 21 ديسمبر/كانون الأول وتستمر حتى 18 يناير/كانون الثاني المقبلين.

وأفاد مصدر في الجهاز الفني لمنتخب المغرب لـ"العربي الجديد"، اليوم الأحد، ورفض ذكر اسمه، بأنّ المدافع نايف أكرد عاد إلى فرنسا لمواصلة العلاج تحت إشراف طبيب ناديه أولمبيك مرسيليا، بعدما حصل على إذن من المدرب المغربي وليد الركراكي (50 عاماً)، وذلك لمتابعة برنامجه العلاجي، بعد الإصابة التي تعرّض لها في أسفل البطن أمام بريست، ضمن منافسات الدوري الفرنسي. ويأمل الركراكي أن يستعيد أكرد كامل جهوزيته الفنية والبدنية، قبل كأس أمم أفريقيا، باعتباره من الركائز الأساسية في الخط الخلفي لمنتخب "أسود الأطلس".

وبات من شبه المؤكد أن يجري الركراكي تعديلات مهمة على تشكيلة منتخب المغرب ضد أوغندا، يوم الثلاثاء المقبل، عبر إدخال بعض اللاعبين، الذين لم يشاركوا في المباراة الودية الأولى ضد موزمبيق، يوم الجمعة الماضي، أو خاضوا دقائق قليلة، ومن أبرزهم إسماعيل صيباري وبلال الخنوس ويوسف بلعمري وإلياس بن صغير وسفيان رحيمي وآدم ماسينا، وذلك سعياً من الجهاز الفني لـ"أسود الأطلس" إلى اختبار أسماء أخرى قد تسد النقائص في بعض المراكز.

وفي سياق متصل، ظهر النجم المغربي أشرف حكيمي في صالة التدريبات، ضمن سباق التعافي من إصابته بالتواء حاد في الكاحل، نتيجة تدخل قوي من اللاعب الكولومبي، لويس دياز، خلال مباراة ناديه باريس سان جيرمان الفرنسي أمام بايرن ميونخ الألماني في دوري أبطال أوروبا. ورغم توقع غيابه لمدة لا تقل عن ستة أسابيع، فقد بدأ حكيمي برنامجاً تأهيلياً مكثفاً، أملاً في اللحاق بنهائيات كأس أمم أفريقيا، التي تحتضنها المملكة المغربية، اعتباراً من الشهر المقبل.

ونشر حكيمي، أمس السبت، صوراً على "إنستغرام" يظهر فيها وهو يخضع لتمارين بدنية متنوعة، كركوب الدراجة وتمارين تقوية العضلات، إلى جانب جلسات العلاج الطبيعي مع وضع دعامة الكاحل، ما يؤكد إصرار قائد منتخب المغرب على التعافي من الإصابة، قبل انطلاق كأس أمم أفريقيا 2025.

