أكرد يشيد بدور الكعبي ويكشف مفتاح الانتصار على جزر القمر

أكد نجم منتخب المغرب، نايف أكرد (29 عاماً)، أن مواجهة جزر القمر في افتتح أمم أفريقيا لم تكن سهلة، مشيراً إلى أن بعض لاعبي المنتخب خاضوا أول مباراة لهم في نهائيات كأس أمم أفريقيا، وهو ما انعكس على أداء الفريق في الشوط الأول، رغم الثقة الكبيرة التي سادت بين عناصر المجموعة.

وأوضح أكرد في تصريحاته بالمنطقة المختلطة عقب اللقاء، أن المنتخب كان مؤمناً بقدراته وبأن المباراة تُحسم على مدار 90 دقيقة، مضيفاً أن الصبر والتركيز كانا مفتاحي التفوق في الشوط الثاني. وأشاد بالدور الذي لعبه أيوب الكعبي بعد دخوله، مؤكداً أنه قدّم الإضافة المطلوبة وأسهم في منح المنتخب حلولاً هجومية فعّالة، معبّراً عن سعادته بما قدمه زميله في اللقاء.

وأضاف مدافع "أسود الأطلس" حديثه: "اللعب أمام الجماهير المغربية شكّل دافعاً إضافياً، المنتخب نجح في تحقيق الأهم بحصد ثلاث نقاط ثمينة، وأن الطموح يتمثل في التعامل مع البطولة خطوة بخطوة من دون استعجال"، وعن إصابة القائد رومان سايس، قال أكرد: "اللاعب سيخضع لفحوصات طبية من أجل تحديد طبيعة الإصابة ودرجة خطورتها"، مشدداً في الوقت نفسه على القيمة الكبيرة التي يمثلها سايس داخل المجموعة، سواء على المستوى الفني أو القيادي. وحقق المنتخب المغربي انتصاراً مهماً في مستهل حملته نحو التتويج بلقب ثانٍ، بفوزه على على جزر القمر 2-1 على ملعب الأمير مولاي عبدالله في العاصمة الرباط في المباراة الافتتاحية للنسخة الخامسة والثلاثين من كأس أمم أفريقيا.