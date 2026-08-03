أكرد على أعتاب مغادرة مرسيليا.. الدوري القطري وجهته المحتملة

- يسعى أولمبيك مرسيليا لتحسين وضعه المالي عبر خفض فاتورة الرواتب، مما دفعه لبيع لاعبين، ومن بينهم المدافع نايف أكرد، الذي قد يغادر النادي رغم ارتباطه بعقد حتى 2030. - كان هناك بند يسمح لأكرد بالرحيل مقابل 15 مليون يورو، لكن لم يُستغل، رغم اهتمام أندية عديدة، منها رين الفرنسي. - يقترب مرسيليا من إعارة أكرد لنادي السد القطري مقابل 4 ملايين يورو، مع خيار شراء إلزامي بـ11 مليون يورو، مما يعكس مرونة النادي في ظل تحديات سوق الانتقالات.

يواصل أولمبيك مرسيليا البحث عن حلول لخفض فاتورة رواتبه وتحسين وضعه المالي. وبعد اضطراره لبيع عدد من لاعبيه لتحقيق التوازن في ميزانيته، لم يستبعد النادي رحيل المدافع نايف أكرد (30 عاماً) الذي انضم إليه قبل عام واحد فقط. وكان الدولي المغربي، المرتبط بعقد حتى عام 2030، من بين اللاعبين المرشحين لمغادرة مرسيليا خلال فترة الانتقالات الحالية.

وبحسب موقع فوت ميركاتو الفرنسي، الأحد، فقد جرى التفاوض على بند خاص خلال توقيع العقد، يسمح لأكرد بالرحيل عن مرسيليا مقابل 15 مليون يورو، تُدفع دفعة واحدة، حتى 31 يوليو/تموز، إلا أن هذه الفرصة لم تُستغل في نهاية المطاف، على الرغم من أن المدافع كان مطلوباً بشدة للعديد من الأندية، من بينها رين الفرنسي، الذي لعب فيه أكرد بين عامي 2020 و2022.

مرسيليا يوافق على إعارة أكرد مع خيار شراء إلزامي

وبحسب المصدر ذاته، فإن نادي السد القطري الذي أبدى اهتماماً باللاعب، بات على وشك التوصل إلى اتفاق مع أولمبيك مرسيليا لإعارته مقابل 4 ملايين يورو مع خيار شراء تلقائي بقيمة 11 مليون يورو. وتمثل هذه الخطوة تقدماً مهماً في صفقة يأمل مسؤولو مرسيليا في إتمامها سريعاً. ويعكس هذا الهيكل المالي أيضاً تطور موقف أولمبيك مرسيليا، ففي البداية، كان المسؤولون يرغبون بشكل قاطع في إتمام انتقال نهائي من أجل الحصول على السيولة المالية فوراً، لكن في ظل الصعوبات التي واجهوها في سوق الانتقالات، وافقوا في النهاية على صيغة الإعارة مع خيار الشراء. وسيتعين بعد ذلك التوصل إلى اتفاق مع أكرد، الذي يدخل في قائمة اهتمام أندية آخرى في الميركاتو الصيفي الحالي.