أكثر من 1000 صحافي شاركوا في تغطية اليوم الأول لكأس العرب

شهد اليوم الافتتاحي في بطولة كأس العرب قطر 2025 اهتماماً عالمياً واسع النطاق، بعدما حضر 1154 ممثلاً لوسائل الإعلام المحلية والإقليمية والعالمية لتغطية القمة الكروية العربية، التي تحتضنها دولة قطر، وتجمع "تحت مظلتها المشجعين العرب للاحتفاء بالتنوع الثقافي الغني لشعوب المنطقة، والشغف المشترك بكرة القدم"، بحسب بيان اللجنة المنظمة.

وقالت اللجنة، اليوم الثلاثاء: "شارك 641 من ممثلي جهات البث والصحافيين والمصورين في تغطية الافتتاح المبهر للبطولة، والذي أقيم قبيل انطلاق مباراة المنتخب القطري أمام نظيره الفلسطيني على استاد البيت، لينقلوا إلى العالم صورة حية عن ثقافة كرة القدم النابضة بالحياة في قطر والعالم العربي. كما شهد يوم الافتتاح مباراة جمعت المنتخبين السوري والتونسي في استاد أحمد بن علي، والتي شارك في تغطيتها 157 إعلامياً".

وتابع البيان: "في إطار الخدمات الإعلامية المتميزة، التي توفرها اللجنة المحلية المنظمة للبطولة، احتضن المركز الإعلامي الرئيس في مركز قطر الوطني للمؤتمرات 345 إعلامياً، في يوم الافتتاح، إذ شكّل منصة عمل رئيسة أتاحت للإعلاميين تغطية سلسة للمباريات. كما قدمت 11 قناة تلفزيونية بثاً مباشراً لليوم الافتتاحي، ما أتاح نقل الأجواء الحية للبطولة إلى جمهور واسع داخل المنطقة وخارجها".

ويُذكر أن قطر تستضيف بطولة كأس العرب 2025، خلال الفترة من 1 حتى 18 ديسمبر/ كانون الأول الجاري بمشاركة 16 منتخباً، وتقام المباريات في ستة استادات مونديالية شهدت منافسات بطولة كأس العالم 2022.