أكثر مباراة جنونية في إنكلترا: فريق يحول حلم جماهير منافسه إلى كابوس

- شهدت مباراة يورك سيتي وروتشديل في دوري الدرجة الخامسة الإنجليزي لحظات مثيرة، حيث سجل إيمانويل ديسيروفوي هدفًا لروتشديل في الدقيقة 95، مما دفع جماهيره لاقتحام الملعب احتفالًا. - توقفت المباراة لخمس دقائق بسبب اقتحام الجماهير، واستؤنفت وسط توتر، حيث سجل جوش ستونز هدف التعادل ليورك سيتي في الدقيقة 103، مما أثار جدلاً واحتجاجات من لاعبي روتشديل. - انتهت المباراة بفوز يورك سيتي بلقب الدوري وتأهله للدرجة الرابعة، بعد أحداث مثيرة واحتفالات جماهيرية من كلا الفريقين.

شهدت المواجهة التي جمعت بين يورك سيتي وغريمه روتشديل، ضمن منافسات دوري الدرجة الخامسة في إنكلترا، لحظات جنونية حبست أنفاس الجماهير الحاضرة في المدرجات، بعدما تحولت الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء إلى فوضى بكل ما تحمل الكلمة من معنى.

وذكر موقع راديو "آر إم سي" الفرنسي، السبت، أن نادي يورك سيتي كان في طريقه لحسم اللقب، لأن التعادل كان كافياً لحسم صعوده إلى منافسات دوري الدرجة الرابعة، لكن الإثارة حضرت في الوقت بدل الضائع، بعدما استطاع إيمانويل ديسيروفوي تسجيل هدف لصالح روتشديل في الدقيقة الـ95، الأمر الذي جعل جماهير فريقه تقتحم أرضية الملعب احتفالاً بما اعتقدوا أنه هدف حسم اللقب.

ROCHDALE HAVE SURELY WON PROMOTION WITH ANOTHER INJURY TIME GOAL 🤯



CAN YOU BELIEVE IT?!?



Watch LIVE NOW at https://t.co/17IGNhwWu5 📺 pic.twitter.com/TTVC4eCRi8 — National League on DAZN (@DAZN_NationalLg) April 25, 2026

وقام الحكم بإيقاف المواجهة مدة خمس دقائق بسبب اقتحام جماهير روتشديل أرضية الملعب، الأمر الذي جعل عناصر الأمن يسارعون إلى إخلاء الملعب من المشجعين، ليُستأنف بعدها اللعب وسط توتر كبير، خاصة أن لاعبي يورك سيتي اندفعوا جميعهم إلى الأمام في محاولة منهم لإدراك التعادل.

وشهدت الدقيقة الـ103 لحظات جنونية في كرة القدم الإنكليزية، بعدما استطاع جوش ستونز إحراز هدف التعادل الذي أثار الجدل، بسبب احتجاج لاعبي روتشديل الذين رفضوا هذا الهدف بسبب شكوك حول تجاوز الكرة خط المرمى، لكن حكم المواجهة قام باحتسابه، ليتأتي الدور على جماهير يورك سيتي التي قررت أن تقتحم الملعب من أجل الاحتفال بتحقيقهم اللقب!

OH MY WORD 🤯🤯🤯🤯



YORK HAVE EQUALISED IN THE 102ND MINUTE TO WIN PROMOTION 😱



Watch LIVE NOW at https://t.co/17IGNhwWu5 📺 pic.twitter.com/GSexKSCwht — National League on DAZN (@DAZN_NationalLg) April 25, 2026

واستطاع نادي يورك سيتي حسم لقب بطولة دوري الدرجة الخامسة في إنكلترا في النهاية، وخطف بطاقة التأهل لمنافسات دوري الدرجة الرابعة، بعدما خاض نجومه لحظات جنونية في واحدة من أغرب المباريات في تاريخ كرة القدم بسبب ما حدث فيها من قبل جماهير الفريقين.