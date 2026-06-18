أكثر المنتخبات متابعة على إنستغرام في كأس العالم 2026

- منتخب البرازيل يتصدر المتابعين على إنستغرام بـ24.1 مليون، مستفيدًا من تاريخه العريق في كأس العالم، حيث حقق اللقب خمس مرات، بينما يأتي منتخب البرتغال ثانيًا بـ23.7 مليون متابع بفضل شعبية كريستيانو رونالدو. - فرنسا تحتل المركز الثالث بـ17.5 مليون متابع مع نجمها كيليان مبابي، تليها الأرجنتين بـ15.4 مليون رغم وجود ليونيل ميسي، الذي أبدع في أولى مباريات نسخة 2026. - إنكلترا تسعى للقبها الثاني وتحتل المركز الخامس بـ12.6 مليون متابع، بينما المغرب والمكسيك يتنافسان على المراكز المتقدمة في المتابعة، مع تطلعات كبيرة في البطولة.

تتنافس منتخبات كأس العالم 2026، في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، لحصد اللقب الكبير يوم 19 يوليو/ تموز المقبل حين يقام النهائي على ملعب ميت لايف ستاديوم في نيوجيرسي، لكن ومع تبقي حوالي شهر على ذلك، التساؤل الذي قد يطرحه أي مشجعٍ على نفسه: من هو الفريق الأكثر متابعة على منصة إنستغرام خلال هذه النسخة؟

يأتي منتخب البرازيل في الصدارة برصيد 24.1 مليون متابع، وللمصادفة يُعتبر فريق السامبا الاسم الأكثر تتويجاً بلقب المونديال تاريخياً، بعدما حقق التاج ثلاث مرات في عهد الأسطورة بيليه (1958 و1962 و1970)، قبل أن يقود روماريو وبيبيتو السيليساو للقب الرابع عام 1994، بينما جاءت النجمة الخامسة في 2002 خلال نسخة كوريا الجنوبية واليابان، بعد تألق الظاهرة رونالدو وريفالدو ورونالدينيو.

في المركز الثاني على مستوى المتابعين يأتي منتخب البرتغال بـ23.7 مليون متابع، ويعود الفضل بذلك إلى محبي الأسطورة كريستيانو رونالدو، في حين تحتّل فرنسا مع نجمها الحالي كيليان مبابي المرتبة الثالثة بـ17.5 ملايين متابع، ثم الأرجنتين حاملة لقب النسخة الماضية بـ15.4 مليوناً رغم أنّها تمتلك ليونيل ميسي، اللاعب الذي يراه كثرٌ الأفضل في التاريخ، وهو الذي سجل بالمناسبة هاتريك في أولى مباريات نسخة 2026 حين هزّ شباك الحارس لوكا زيدان ثلاث مرات، ليفوز التانغو على الجزائر.

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وذهب المركز الخامس لإنكلترا بـ12.6 مليون متابع، وهي الساعية للقب الثاني في تاريخها بعدما كان التتويج الوحيد في 1966، ثم لدينا المكسيك المضيفة سادسة بثمانية ملايين متابع، يليها منتخب المغرب بـ7.8 ملايين، وهو الساعي للذهاب بعيداً في هذه النسخة على مستوى المنافسة بعد وصوله لنصف نهائي مونديال 2022 في قطر، وتقديمه قبل أيام مباراة كبيرة أمام البرازيل في المواجهة الافتتاحية.

وتحتلّ إسبانيا بطلة مونديال 2010 برصيد 7.6 ملايين متابع المرتبة الثامنة، وخلفها ألمانيا تاسعة بـ7.5، في حين تكمل كولومبيا قائمة الدول العشر الأوليات برصيد 5.6 ملايين متابع، وتركيا (11) بـ4.5 ملايين، ثم الجزائر (12) بـ3.2 ملايين، وهولندا (13) بـ3.2، والولايات المتحدة (14) بـ2.7، ثم في المرتبة الخامسة عشر كلّ من مصر وأوروغواي برصيد 1.7 مليون متابع.

أما بالنسبة لبقية الفرق العربية، يمتلك منتخب السعودية 1.3 مليون متابع، ومثله العراق بالرقم نفسه، وبعدهما الأردن بـ1.2 مليون متابع، ثم قطر 417 ألفاً، وأخيراً تونس 354 ألف متابع.