أكبر 10 لاعبين سناً في تاريخ كأس العالم... يتقدمهم نجم عربي

- انضم كريستيانو رونالدو إلى قائمة أكبر 10 لاعبين سناً في تاريخ كأس العالم بعمر 41 عاماً و132 يوماً، بعد مشاركته في مواجهة الكونغو الديمقراطية في مونديال 2026. - يتصدر عصام الحضري القائمة كأكبر لاعب سناً في تاريخ المونديال بعمر 45 عاماً و161 يوماً، يليه فريد موندراغون بعمر 43 عاماً، ثم روجيه ميلا بعمر 42 عاماً. - تشمل القائمة أيضاً مانويل نوير بعمر 40 عاماً و79 يوماً، وعلي بومنيجل بعمر 40 عاماً و71 يوماً، وجوزيه فوزينها بعمر 40 عاماً و12 يوماً.

انضم قائد منتخب البرتغال كريستيانو رونالدو (41 عاماً) إلى قائمة أكبر 10 لاعبين سناً في تاريخ كأس العالم، بعدما لعب في المواجهة أمام منتخب الكونغو الديمقراطية، وانتهت بالتعادل بهدف لمثله، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة المجموعة الـ11 في مونديال 2026، المقام حالياً في الولايات المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك.

ويُعد قائد منتخب مصر وحارس المرمى السابق عصام الحضري أكبر لاعب سناً شارك في بطولات كأس العالم عبر التاريخ، بعدما ظهر في الموجهة ضد السعودية، يوم الخامس والعشرين من شهر يونيو/حزيران عام 2018، ضمن منافسات مرحلة المجموعات في مونديال روسيا، وكان عمره 45 عاماً و161 يوماً، وفق ما ذكرته شبكة أوبتا البريطانية للإحصائيات الرياضية.

وفي المركز الثاني، يحلّ حارس مرمى منتخب كولومبيا السابق، فريد موندراغون، الذي لعب في المواجهة ضد اليابان، ضمن مرحلة المجموعات، يوم 24 يونيو/حزيران عام 2014، في بطولة كأس العالم، التي أقيمت في البرازيل عام 2018، وكان عمره 43 عاماً وثلاثة أيام، فيما يأتي أسطورة الكرة الكاميرونية السابق روجيه ميلا في المركز الثالث، عندما خاض المواجهة ضد روسيا في الثامن والعشرين من شهر يونيو/حزيران عام 1994، في مونديال أميركا، بعدما لعب بعمر 42 عاماً و39 يومأً.

أما في المركز الرابع، فأصبح قائد منتخب البرتغال، كريستيانو رونالدو، ضمن قائمة أكبر 10 لاعبين سناً في تاريخ بطولات كأس العالم، بعدما شارك في المواجهة ضد منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية، يوم 17 يونيو/حزيران 2026، ضمن منافسات الجولة الأولى في النسخة الحالية، بعمر 41 عاماً و132 يوماً، فيما يأتي خامساً، نجم الكرة الأيرلندية الشمالية السابق، حارس المرمى بات غينغز، الذي لعب في مونديال المكسيك عام 1986، في المواجهة ضد البرازيل بعمر 41 عاماً.

ويظهر أسطورة الكرة الإنكليزية بيتر شيلتون، في المركز السادس، بعدما لعب ضد منتخب إيطاليا في السابع من شهر يوليو/تموز عام 1990، بعمر 40 عاماً، فيما يأتي سابعاً، حارس مرمى "الأزوري" السابق، دينو زوف، الذي شارك في اللقاء ضد ألمانيا في 11 يوليو/تموز عام 1982، وكان عمره حينها 40 عاماً و133 يوماً.

ولم يغب حارس مرمى منتخب ألمانيا المخضرم، مانويل نوير، عن قائمة أكبر 10 لاعبين سناً في تاريخ كأس العالم، بعدما عاد حامي العرين عن قرار اعتزاله، حتى يظهر في المواجهة ضد كوراساو يوم 14 يونيو 2026، ويصبح في المركز الثامن في القائمة، بعمر 40 عاماً و79 يوماً، فيما أصبح نجم الكرة التونسية السابق، الحارس علي بومنيجل، في المركز التاسع، بعدما لعب في المباراة ضد أوكرانيا في الثالث والعشرين من شهر يونيو/حزيران 2006، بعمر 40 عاماً و71 يوماً.

ونختم قائمة أكبر 10 لاعبين سناً في تاريخ كأس العالم، مع حارس مرمى منتخب الرأس الأخضر، جوزيه فوزينها، الذي شارك لأول مرة خلال مسيرته الدولية في المونديال، وخطف الأنظار بتصدياته الحاسمة في المواجهة، التي انتهت بالتعادل السلبي أمام إسبانيا، يوم 15 يونيو/حزيران 2026، وهو بعمر 40 عاماً و12 يوماً.