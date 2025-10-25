أكاديمية محمد السادس... مشتل نجوم المغرب وصناعة الألقاب العالمية

- أكاديمية محمد السادس لكرة القدم، التي تأسست في 2009 بمبادرة ملكية، أصبحت مركزًا رئيسيًا لتطوير المواهب الرياضية في المغرب، حيث ساهمت في تعزيز صفوف المنتخبات المغربية بنسبة 40% من اللاعبين المتخرجين منها. - لعبت الأكاديمية دورًا حاسمًا في تتويج منتخب أشبال المغرب بلقب كأس العالم تحت 20 سنة، مع التركيز على الانضباط التكتيكي والمهارات الفنية، وغرس قيم الوطنية والانضباط والتحصيل العلمي. - تعتمد الأكاديمية على نظام صارم ومعايير علمية في اختيار وتطوير المواهب، مع برامج تقنية وبيداغوجية مستوحاة من مناهج الفيفا، مما يضمن تأهيلًا شاملًا للاعبين.

تحولت أكاديمية محمد السادس لكرة القدم إلى مشتل حقيقي لتكوين المواهب وتدعيم المنتخبات المغربية منذ تأسيسها سنة 2009، بمبادرة ملكية سامية، بفضل كفاءة أطرها التقنية، واعتمادها على برامج حديثة تقوم أساساً على التكوين المستمر، والمتابعة الدقيقة، والتأطير الدراسي المتكامل.

وتسهم الأكاديمية اليوم في تعزيز صفوف المنتخبات المغربية بنسبة تقارب 40% من مجموع اللاعبين الذين تخرجوا منها، بعد أن استفادوا من تأهيل بدني وفني وتكتيكي رفيع المستوى. وتشمل هذه المساهمة مختلف الفئات السنية، من منتخب الناشئين المتوج بلقب كأس أمم أفريقيا في شهر إبريل/نيسان الماضي، إلى منتخب أقل من 23 سنة، الذي أحرز بطولة كأس أمم أفريقيا وبرونزية الألعاب الأولمبية بباريس 2024، مروراً بمنتخبات الكرة النسائية وداخل الصالات، رجالات وسيدات.

وتُعد الأكاديمية كذلك رافداً أساسياً لمنتخب أسود الأطلس، بعدما تخرج منها عدد من أبرز نجومه الحاليين، على غرار نايف أكرد، ويوسف النصيري، وعز الدين أوناحي، وأسامة ترغالين، وعبد الكبير عبقار، والحارس رضا التكناوتي وغيرهم. ولا يقتصر دور الأكاديمية على تكوين اللاعب رياضياً فحسب، بل يمتد إلى غرس قيم الوطنية والانضباط والاعتزاز بالانتماء فيهم، بالإضافة إلى التحصيل العلمي، لتكوين جيل من اللاعبين يجمع بين التكوين الكروي والمعرفة الأكاديمية، خدمة لمستقبل كرة القدم المغربية.

صانعة اللقب العالمي

لعبت أكاديمية محمد السادس لكرة القدم دوراً بارزاً في تتويج منتخب أشبال المغرب بلقب كأس العالم تحت 20 سنة، على حساب المنتخب الأرجنتيني، بنتيجة هدفين نظيفين، في المباراة النهائية التي جمعت بين المنتخبين فجر يوم الاثنين الماضي بالعاصمة التشيلية سانتياغو. واعتمد المدير الفني للمنتخب المغربي للشباب، محمد وهبي (48 عاماً)، على خمسة لاعبين من خريجي الأكاديمية، شكلوا دعامة أساسية طوال هذه البطولة العالمية، وهم: القائد حسام الصادق، وياسر زابيري، وياسين خليفي، ومحمد طه مجني، وفؤاد الزهواني. وقد أسهم هؤلاء بشكل لافت في تألق منتخب أشبال المغرب وبروزه اللامع، إن على المستوى الانضباط التكتيكي، أو المهارات الفنية العالية، التي ميزت مواهبه في مونديال تشيلي.

ولم يقتصر هذا التألق على خريجي أكاديمية محمد السادس فقط، بل أيضاً نتيجة ثمرة جهود المواهب المغربية التي تكونت في أوروبا، من أبرزهم ياسين جسيم، وعثمان معما، وإلياس الحداد، وإسماعيل باعوف، إلى جانب الحارسين يانيس بن شاوش، وإبراهيم غوميز.

نظام صارم ومعايير علمية

تحتل أكاديمية محمد السادس لكرة القدم مكانة مرموقة في عالم التكوين الرياضي، بفضل نظامها الصارم القائم على الانضباط، والتكوين العلمي المتكامل، والاحتراف في العمل اليومي، ما جعلها تصنف ضمن أفضل عشر أكاديميات كروية على الصعيد العالمي، وفق آخر التصنيفات الدولية.

ووفقاً لمعلومات دقيقة حصل عليها "العربي الجديد"، الأربعاء، من مصدر مسؤول بالأكاديمية، فإن عملية انتقاء المواهب تبدأ في سن مبكرة جداً، وفق معايير دقيقة تشمل السلوك والانضباط والمهارة الفنية والبدنية، إلى جانب الرغبة في التحصيل العلمي، قبل ممارسة كرة القدم. كذلك يخضع المترشحون لاختبارات طبية ونفسية متخصصة، تمكن الأطر التقنية من تحديد الطريقة المثلى لتطوير الشخصية، والقدرات الكروية لكل لاعب على حدة، في إطار مقاربة علمية متكاملة.

وتعمل الأكاديمية عبر خلاياها المتخصصة في الإعداد البدني، والمتابعة الطبية، والمواكبة الذهنية والنفسية، وتحليل الأداء، فضلاً عن خلية التنقيب التي تجوب مختلف جهات المملكة لاكتشاف مواهب جديدة، بهدف ضمان استمرارية العطاء وصناعة الأبطال.

240 نجماً من أكاديمية محمد السادس

تخرج من أكاديمية محمد السادس لكرة القدم أكثر من 240 لاعباً حتى نهاية الموسم الماضي، ويشارك عدد كبير منهم في منافسات الدوري المغربي بمستوييه، الأول والثاني، فيما احترف آخرون في أندية أوروبية كبرى، خصوصاً في فرنسا والبرتغال وإسبانيا وبلجيكا وهولندا.

وساهمت الأكاديمية في تكوين مواهب نادرة تركت بصمتها في الدوريات الكبرى، من أبرزهم نايف أكرد، يوسف النصيري، وعز الدين أوناحي، وعبد الكبير عبقار، وذلك بفضل كفاءة مؤطريها وتعاونها المستمر مع معاهد وأكاديميات عالمية، إضافة إلى شراكاتها الدائمة مع ناديي الفتح الرياضي واتحاد تواركة المغربيين.

ويضم طاقم الأكاديمية الفني خبراء وتقنيين مغاربة وأجانب يعملون وفق استراتيجية واضحة المعالم، تعتمد مراحل تكوين دقيقة تبدأ من فئة تحت 13 سنة، وصولاً إلى فئة تحت 21 سنة، مع برامج تقنية وبيداغوجية مستوحاة من مناهج الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، لضمان تأهيل شامل للاعبين على المستوى الفني والبدني والنفسي.