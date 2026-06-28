أفريقيا تعزف لحن الإبداع في كأس العالم ومنتخب تونس يغرد خارج السرب

- شهدت كأس العالم 2026 تألقاً لمنتخبات أفريقيا، حيث تأهلت تسعة منتخبات إلى دور الـ32، باستثناء تونس التي خرجت من الدور الأول بعد ثلاث هزائم. - تسعى منتخبات مثل المغرب والجزائر ومصر وساحل العاج لتحقيق إنجازات تاريخية، مستلهمة من وصول المغرب إلى المربع الذهبي في 2022. - حققت منتخبات مثل مصر وساحل العاج وجنوب أفريقيا والكونغو الديمقراطية إنجازات تاريخية بتخطي الدور الأول، بينما كانت الرأس الأخضر مفاجأة البطولة بتأهلها في أول مشاركة.

سيكون حضور منتخبات قارة أفريقيا، في دور الـ32 من كأس العالم 2026، مهمّاً للغاية بعدما نجحت تسعة منتخبات في تخطي الدور الأول بنسبة نجاح شبه كاملة، فيما كان المنتخب التونسي الوحيد الذي عجز عن الوصول إلى الدور الثاني من البطولة، وودّع المنافسة سريعاً بعد خسارته أمام السويد (1ـ5) ثم اليابان (0ـ4)، وختم الدور الأول بهزيمة ثالثة أمام هولندا (1ـ3)، ضمن المجموعة السادسة.

وستحاول منتخبات المغرب والجزائر ومصر وساحل العاج والسنغال والرأس الأخضر والكونغو الديمقراطية وجنوب أفريقيا وغانا، متابعة طريقها في المسابقة والوصول إلى أدوار متقدمة، والسير على خطى منتخب المغرب الذي بلغ المربع الذهبي في النسخة الماضية 2022 في قطر، كأفضل إنجاز أفريقي في كأس العالم على مرّ التاريخ. وفشلت المنتخبات الأفريقية في حصد الصدارة في الدور الأول، فقد تأهلت منتخبات جنوب أفريقيا والمغرب ومصر وساحل العاج والرأس الأخضر في الوصافة، بينما تخطت الجزائر والسنغال والكونغو الديمقراطية وغانا الدور الأول بحلولها ضمن أفضل ثمانية منتخبات في المركز الثالث.

كذلك شهد الدور الأول نجاحات تاريخية لمنتخبات أفريقيا على مستوى النتائج، ذلك أن منتخب مصر حقق أول انتصاره له في كأس العالم في رابع مشاركة، قبل أن يؤكد هذه الخطوة بأول تأهل في رصيده إلى الدور الثاني من البطولة. وهو إنجاز حققه أيضاً منتخب ساحل العاج الذي أنهى عقدة الدور الأول ونجح هذه المرة في الوصول إلى الدور الثاني من المسابقة، وقدّم عرضاً مقنعاً. ونجح منتخب جنوب أفريقيا بدوره في تخطي الدور الأول للمرة الأولى، وكذلك منتخب الكونغو الديمقراطية، بينما يُعتبر منتخب الرأس الأخضر، مفاجأة هذا الدور. ففي أول مشاركة في رصيده تجاوز الدور الأول بعد ثلاثة تعادلات أهدته الوصافة في مجموعته الثامنة إلى جانب منتخب إسبانيا.

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وخلال دور الـ32 من كأس العالم 2026، ستواجه منتخبات أفريقيا منافسين بمستويات مختلفة، حيث تبدو مهمة منتخب المغرب معقدة بلا شك في مواجهة المنتخب الهولندي القوي، وكذلك الرأس الأخضر ضد الأرجنتين والسنغال أمام بلجيكا والكونغو الديمقراطية أمام إنكلترا. بينما تملك جنوب أفريقيا فرصاً حقيقية للتأهل عندما تواجه منتخب كندا، وكذلك ساحل العاج في مواجهة النرويج وغانا ضد كولومبيا والجزائر ضد سويسرا.