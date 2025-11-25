أغنيتان لكأس العرب 2025: رسائل بروح عربية خالصة

- أصدرت اللجنة المنظمة لكأس العرب "قطر 2025" أغنيتين رسميتين للبطولة، "زماني" و"مكاني"، من إنتاج استوديوهات كتارا، لتعكس روح الإصرار العربي والانتماء والوحدة بين الشعوب العربية. - أغنية "زماني" بصوت حمد الخليفة وكلمات محمد الناجحة، تبرز الطموح والمبادرة، بينما "مكاني" بصوت محمد منير وكلمات مصطفى حُجونة، تتناول مفهوم الوطن والأرض. - اللحن والإنتاج الموسيقي للأغنيتين من توقيع نادر الخياط، وستنطلق البطولة في ديسمبر بمباراة افتتاحية بين قطر وفلسطين على استاد البيت.

أعلنت اللجنة المحلية المنظمة لبطولة كأس العرب "قطر 2025"، مساء الثلاثاء، إصدار المجموعة الرسمية لأغاني البطولة، والتي تتألف من أغنيتين هما "مكان" و"زمان"، من إنتاج استوديوهات كتارا في الدوحة، لتشكل عملاً موسيقياً يجمع الأخوة العربية وشغف المنطقة بكرة القدم.

وتأتي أغنية "زماني"، التي يرمز اسمها للطموح والمبادرة، بصوت الفنان القطري، حمد الخليفة، وكلمات محمد الناجحة، لتعكس روح الإصرار العربي، وتؤكد أن أوقات الإنجاز للمنطقة قد حانت. أما أغنية "مكاني" بصوت النجم المصري، محمد منير، وكلمات مصطفى حُجونة، فتتناول مفهوم الوطن والأرض من منظور إنساني، وتبرز القيم المشتركة، التي تجمع الشعوب العربية، في شعور واحد بالانتماء والوحدة.

ويحمل اللحن والإنتاج الموسيقي للأغنيتين توقيع المنتج المغربي- السويدي العالمي، نادر الخياط، الحائز على عدة جوائز مرموقة، والذي كان سابقاً خلف أعمال المجموعة الرسمية لأغاني كأس العالم "قطر 2022"، من بينها الأغنيتان الشهيرتان "أرحبو" و"الحالمون". وتنطلق البطولة في الأول من ديسمبر/ كانون الأول المقبل على استاد البيت، بمباراة تجمع منتخب قطر مع فلسطين، فيما يقام النهائي في 18 من الشهر ذاته على استاد لوسيل. كما تستضيف مباريات البطولة استادات: أحمد بن علي، المدينة التعليمية، خليفة الدولي، 974.