أغنية بوسنية تشعل مواقع التواصل قبل كأس العالم: خذوني إلى أميركا

- تشهد البوسنة والهرسك حماساً كبيراً مع انتشار أغنية "خذوني إلى أميركا"، التي أصبحت نشيداً غير رسمي للمنتخب، تعكس الفخر الوطني بعد تأهلهم لكأس العالم 2026 بعد غياب 12 عاماً. - الأغنية تستحضر ذكريات مشاركة المنتخب في كأس العالم 2014، وتسلط الضوء على حادثة الهدف الملغى أمام نيجيريا، مما يعزز الروح الجماعية بين الجماهير. - يستعد المنتخب البوسني لمواجهات قوية في دور المجموعات أمام سويسرا وكندا وقطر، مدعوماً بحماس جماهيري متزايد وأغنية ترمز لطموحات جديدة.

تشهد الساحة الكروية في البوسنة والهرسك حالة من التفاعل الواسع، مع انتشار أغنية جماهيرية أصبحت حديث منصات التواصل الاجتماعي قبل انطلاق كأس العالم 2026، المقرّرة بين 11 يونيو/حزيران و29 يوليو/تموز في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وبحسب شبكة "أر أم سي" الفرنسية، الأحد، فإن الأغنية التي كتبها أحد مشجعي منتخب البوسنة، وعنوانها "خذوني إلى أميركا"، تحمل طابعاً فكاهياً ووطنياً في الوقت نفسه، وحققت انتشاراً سريعاً بين الجماهير البوسنية، إذ تُتداول على نطاق واسع في أوساط المشجعين، لتتحول إلى ما يشبه "النشيد غير الرسمي" للمنتخب المعروف بـ"التنانين". ويعكس محتوى الأغنية التي تضمنت "أنا من البوسنة... خذوني إلى أميركا... أريد أن أرى تمثال الحرية... لم يعد بإمكاني الانتظار... خذني إلى الولايات المتحدة... خذني إلى البوابة الذهبية"، حالة الحماس الكبير في البلاد بعد تأهل البوسنة والهرسك إلى المونديال عقب غياب دام 12 عاماً، إذ تتضمن كلماتها دعوات للسفر إلى أميركا، في إشارة إلى المشاركة في البطولة، مع لمسة من الفخر والانتماء الوطني.

كما تتطرّق الأغنية إلى ذكريات مشاركة المنتخب في كأس العالم 2014 في البرازيل، والتي ما زالت حاضرة في الذاكرة الجماعية، خصوصاً لقطة الهدف الملغى أمام نيجيريا بداعي التسلل، وهي الحادثة التي أثارت جدلاً واسعاً في حينها ولا تزال تُستحضر بين الجماهير. ويرتبط هذا الجيل من المنتخب بعدد من الأسماء البارزة، في مقدمتها النجم إدين دجيكو، الهداف التاريخي للمنتخب، والذي يُعد أحد رموز كرة القدم البوسنية.

ومع اقتراب انطلاق البطولة، يستعد المنتخب البوسني لمواجهات قوية في دور المجموعات أمام سويسرا وكندا وقطر، وسط آمال كبيرة بأن يترك خلال عودته إلى المونديال بصمة مختلفة، مدعوماً بحماس جماهيري متزايد وأغنية أصبحت رمزاً لمرحلة جديدة من طموحات الكرة البوسنية.