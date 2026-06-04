أغنى 10 لاعبين في كأس العالم.. رونالدو الأول وهذا ترتيب صلاح ومحرز

- كأس العالم 2026 يجذب كبار نجوم كرة القدم، الذين يدخلون البطولة بثروات ضخمة، مما يجعلهم من بين الأغنى في تاريخ اللعبة. - تقرير صحيفة ذا صن يكشف عن أغنى عشرة لاعبين في البطولة، حيث يتصدر القائمة كريستيانو رونالدو بثروة تتجاوز مليار جنيه إسترليني، يليه ليونيل ميسي بثروة 742 مليون جنيه إسترليني. - تشمل القائمة أيضاً نيمار، كيليان مبابي، ومحمد صلاح، الذين استفادوا من عقود ضخمة وصفقات رعاية عالمية، مما يعزز مكانتهم المالية.

تُعدّ كأس العالم 2026 الحدث الأهم في كرة القدم، لكن بعض النجوم المشاركين فيها يعتبرون "فائزين مسبقاً" من الناحية المالية، بفضل الثروات الضخمة التي جمعوها خلال مسيرتهم الاحترافية مع مختلف الأندية.

ومع توجه كبار نجوم اللعبة إلى كأس العالم للمنافسة على اللقب، فإن العديد منهم يدخل البطولة بثروات هائلة جعلتهم من بين الأغنى في تاريخ كرة القدم. وكشف تقرير لصحيفة ذا صن اللندنية، الثلاثاء، قائمة تضم أغنى عشرة لاعبين مشاركين في كأس العالم، وجاء في المركز العاشر، الكولومبي خاميس رودريغيز بثروة تُقدّر بنحو 59 مليون جنيه إسترليني، رغم معاناته من إصابات وقلة دقائق اللعب في الفترة الأخيرة.

وفي المركز التاسع، نجم مانشستر سيتي، النرويجي إرلينغ هالاند، الذي يُعد من أكثر اللاعبين تسويقاً في العالم، بثروة مماثلة تقريباً بلغت 59 مليون جنيه إسترليني أيضاً. أما المركز الثامن فكان من نصيب الجزائري رياض محرز بثروة تصل إلى 63 مليون جنيه إسترليني، بعد مسيرة حافلة بالألقاب وانتقاله إلى الدوري السعودي. وجاء الكوري الجنوبي سون هيونغ-مين في المركز السابع بثروة تُقدّر بـ74 مليون جنيه إسترليني، مستفيداً من مسيرته الطويلة في توتنهام وانتقاله إلى لوس أنجليس إف سي.

واحتل المركز السادس النجم المصري محمد صلاح بثروة تبلغ 104 ملايين جنيه إسترليني، بفضل عقده الضخم مع ليفربول ورعاياته التجارية. أما المركز الخامس فكان من نصيب الإنكليزي هاري كين بثروة تصل إلى 110 ملايين جنيه إسترليني، مدعوماً بعقده مع بايرن ميونخ وصفقات الرعاية.

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وفي المركز الرابع، الفرنسي كيليان مبابي بثروة تُقدّر بـ186 مليون جنيه إسترليني، مستفيداً من عقده مع ريال مدريد إلى جانب عقود الرعاية العالمية. وجاء البرازيلي نيمار في المركز الثالث بثروة تصل إلى 334 مليون جنيه إسترليني، بعد مسيرة مليئة بالانتقالات الكبرى والصفقات التجارية الضخمة. وفي المركز الثاني، الأرجنتيني ليونيل ميسي بثروة تُقدّر بنحو 742 مليون جنيه إسترليني، مدعوماً بعقود رعاية ضخمة وشراكات عالمية. وتصدر القائمة البرتغالي كريستيانو رونالدو بثروة تجاوزت مليار جنيه إسترليني، ليبقى اللاعب الأغنى في كرة القدم، بفضل عقده الضخم مع النصر السعودي ومشاريعه التجارية المتعددة.