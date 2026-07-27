- شهد الميركاتو الصيفي الحالي انتقال ثلاثة لاعبين بارزين من الدوري الإنجليزي الممتاز مقابل 117 مليون يورو أو أكثر، وهم مورغان روجرز، وإليوت أندرسون، وساندرو تونالي، دون الاقتراب من قائمة الأغلى تاريخياً بعد احتساب التضخم. - تصدرت صفقة كريستيانو رونالدو من مانشستر يونايتد إلى ريال مدريد عام 2009 قائمة الأغلى بقيمة تصل اليوم إلى 342 مليون يورو، تليها صفقات مثل إيدن هازارد وآلان شيرر ونيكولا أنيلكا. - تشمل المراكز العشرة الأولى انتقالات بارزة مثل فيليب كوتينيو، بول غاسكوين، ومارك أوفرمارس، مع صفقة ألكسندر إيزاك كرقم قياسي فعلي حالي.

شهد الميركاتو الصيفي الحالي حتى الآن، بيع ثلاثة لاعبين من الدوري الإنكليزي الممتاز، مقابل 117 مليون يورو أو أكثر، وهم مورغان روجرز (من أستون فيلا إلى تشلسي)، وإليوت أندرسون (من نوتنغهام إلى مانشستر سيتي)، وساندرو تونالي (من نيوكاسل لتوتنهام)، لكن أياً من هذه الصفقات، لا يقترب من قائمة الأغلى على مر التاريخ، بعد احتساب التضخم.

وقامت منصة فالوبول (منصة متخصصة في تحليل القيمة المالية للاعبي كرة القدم والصفقات الرياضية)، بحساب أرقام هذه الصفقات. وتصدرت صفقة انتقال البرتغالي كريستيانو رونالدو من مانشستر يونايتد الإنكليزي إلى ريال مدريد الإسباني عام 2009 القائمة بفارق كبير، حيث بلغت قيمة الصفقة، التي انتقل بموجبها الفائز آنذاك بالكرة الذهبية من أولد ترافورد إلى سانتياغو برنابيو، 93 مليون يورو، في ذلك الوقت، لكن قيمتها اليوم تصل إلى 342 مليون يورو، أي ما يقارب ثلاثة أضعاف قيمة صفقة انتقال تونالي من نيوكاسل إلى توتنهام.

واحتل انتقال إيدن هازارد من تشلسي إلى ريال مدريد عام 2019 المرتبة الثانية، بقيمة 286 مليون يورو. وفي تلك الصفقة، دفع النادي الملكي 175 مليون يورو إجمالاً، بعد احتساب المكافآت المرتبطة بالأداء والفوز بالألقاب، على الرغم من أن هازارد لم يُحقق التوقعات المرجوة، بسبب سلسلة من الإصابات التي أثرت في مسيرته مع نادي ريال مدريد. وانتقل آلان شيرر من بلاكبيرن روفرز إلى نيوكاسل يونايتد عام 1996، وكانت قيمة الصفقة وقتها 17.56 مليون يورو، لكن بعد احتساب التضخم، تقدر قيمتها اليوم بحوالي 254 مليون يورو.

وتحتل صفقة ضم ريال مدريد، للفرنسي نيكولا أنيلكا من أرسنال عام 1999، المركز الرابع، بعدما كلفت حينها 27.5 مليون يورو، أما اليوم، فإن التعاقد مع المهاجم الفرنسي كان سيكلف رقماً كبيراً يبلغ 264.5 مليون يورو. ومن الأمثلة الأخرى على فشل انتقال لاعب من الدوري الإنكليزي إلى الإسباني، انتقال البرازيلي فيليب كوتينيو من ليفربول إلى برشلونة، فقد بلغت قيمة هذه الصفقة عام 2017، 166 مليون يورو، بينما تبلغ قيمتها الآن 254 مليون يورو.

واحتل انتقال بول غاسكوين من توتنهام إلى لاتسيو الإيطالي المركز السادس في القائمة، حيث جرى تعديل قيمة الصفقة التي بلغت 6.5 ملايين يورو في عام 1992، لتُصبح 230.5 مليون يورو اليوم. وباع أرسنال نجماً كبيراً آخر، وهو الهولندي مارك أوفرمارس، إلى ريال مدريد عام 2000 مقابل 29 مليون يورو، وتبلغ قيمة هذه الصفقة اليوم 229.5 مليون يورو، ما يعني أن "المدفعجية" كانوا سيجنون أكثر من 468 مليون يورو، من بيع لاعبيه لريال مدريد خلال موسمين (أنيلكا الصفقة الأولى). وكان غاريث بيل لاعباً آخر انتقل من شمال لندن إلى إسبانيا، حيث انتقل الويلزي من توتنهام إلى ريال مدريد مقابل 100 مليون يورو عام 2013، وتبلغ قيمة هذه الصفقة اليوم 225 مليون يورو.

وتُكمل المراكز العشرة الأولى صفقتان نقلتا ستان كوليمور من نوتنغهام فورست إلى ليفربول، وريو فرديناند من ليدز يونايتد إلى مانشستر يونايتد. وكانت صفقة كوليمور عام 1995 ستتجاوز الرقم القياسي الحالي للبيع الذي حققه فورست عند بيع أندرسون إلى مانشستر سيتي مقابل 135 مليون يورو، إذ إن الصفقة التي كانت حينها رقماً قياسياً إنكليزياً بقيمة 10 ملايين يورو، تعادل اليوم 209.5 ملايين يورو. أما صفقة انتقال فرديناند من إيلاند رود إلى أولد ترافورد عام 2002، فقد كانت أيضاً رقماً قياسياً بريطانياً بقيمة 35 مليون يورو، لكن قيمة انتقال المدافع الإنكليزي اليوم ستصل إلى 205 ملايين يورو. وتُعد صفقة انتقال السويدي ألكسندر إيزاك من نيوكاسل إلى ليفربول الصيف الماضي مقابل 152 مليون يورو، الرقم القياسي الفعلي الحالي، لكن حتى هذا الرقم يضعها في المركز الـ24 فقط، من حيث القيمة بعد احتساب التضخم.