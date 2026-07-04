- حارس مرمى الرأس الأخضر، فوزينيا، البالغ من العمر 40 عاماً، أدهش الجميع بمراوغته الناجحة في كأس العالم، متفوقاً على كريستيانو رونالدو الذي لم ينجح في أي مراوغة رغم تسجيله ثلاثة أهداف. - فوزينيا برز كأحد نجوم البطولة بأدائه المميز، حيث حصل على جائزة أفضل لاعب في المباراة الافتتاحية ضد إسبانيا، مما زاد من شعبيته على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل هائل. - رغم خيبة الأمل بالخروج من البطولة، عبّر فوزينيا عن فخره بتحقيق حلم التأهل لكأس العالم، معتبراً ذلك إنجازاً لشعب الرأس الأخضر بأكمله.

غالباً ما تُخبئ بطولة كأس العالم حقائق وإحصائيات مثيرة للاهتمام، بعضها غريب للغاية. على سبيل المثال، أكمل حارس مرمى الرأس الأخضر، فوزينيا (40 عاماً)، مراوغات أكثر من كريستيانو رونالدو (41 عاماً) في البطولة حتى الآن.

وبحسب تقرير صحيفة ماركا الإسبانية، اليوم السبت، فقد نجح الحارس الشهير لمنتخب الرأس الأخضر في تنفيذ مراوغة واحدة خلال مباراة دور الـ16 التي خسرها منتخب بلاده أمام الأرجنتين 2-3. فوزينيا راوغ لاوتارو مارتينيز في منتصف الشوط الأول في أثناء ضغط من مهاجم "التانغو". ورغم أن إحصائيته مراوغة واحدة في أربع مباريات، لكنها كانت كافية لتتفوّق على كريستيانو رونالدو الذي لم ينجح في تنفيذ أي مراوغة حتى الآن في البطولة.

وسجل قائد المنتخب البرتغالي ثلاثة أهداف، لكنه لم يتمكن من مراوغة أي منافس بحركة فردية، خلال ثلاث مباريات في دور المجموعات، ومباراة أخرى في دور الـ32 ضد كرواتيا، لعب فيها دقائق عديدة دون إكمال أي مراوغة. وكان حارس "القروش الزرقاء" فوزينيا البالغ 40 عاماً قد برز كأحد نجوم البطولة، بعد أدائه المميز أمام إسبانيا في المباراة الافتتاحية، حيث توج آنذاك بجائزة أفضل لاعب في المباراة.

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وارتفعت شعبية حارس الرأس الأخضر بشكل هائل على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ قفز عدد متابعيه من نحو 50 ألفاً إلى أكثر من 19 مليون متابع خلال البطولة. وقال فوزينيا الذي لا يرتبط حالياً بأي نادٍ، في تصريحات صحافية: "كأس العالم يعني الكثير لنا، لأنه حلم انتظرناه طويلاً. تأهلنا وحققنا الحلم، ليس لي فقط أو للمنتخب، بل لكل شعب الرأس الأخضر. نحن فخورون جداً بما حققناه. وبالطبع نشعر بخيبة أمل بسبب النتيجة والخروج، لأننا كنا نريد التأهل للدور التالي".