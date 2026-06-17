أعلى المدربين أجراً في كأس العالم 2026

- كأس العالم 2026 سيكون الأكبر والأكثر تكلفة في تاريخ البطولة، مع زيادة في تكاليف التنظيم وأسعار التذاكر، وارتفاع ملحوظ في رواتب المدربين، حيث يتصدر كارلو أنشيلوتي القائمة براتب 11.4 مليون دولار سنوياً. - يواجه المدربون تحديات كبيرة، مثل أنشيلوتي الذي يسعى لتحقيق اللقب السادس للبرازيل، وتوخيل الذي يطمح لإنهاء انتظار إنكلترا للقب دولي كبير. يُعتبر جوليان ناغلسمان أصغر مدرب في البطولة بعمر 38 عاماً. - تتفاوت رواتب المدربين بشكل كبير، حيث يحصل روبرتو مارتينيز وفابيو كانافارو على 4.6 ملايين دولار سنوياً، بينما يتقاضى جمال السلامي 720 ألف دولار سنوياً، وغراهام أرنولد 20 ألف دولار شهرياً.

يعدّ كأس العالم 2026 الأكبر في تاريخ المسابقة العريقة الممتد على مدى 96 عاماً، والأكثر تكلفةً أيضاً، سواء تعلّق الأمر بتنظيم البطولة أو أسعار تذاكر المباريات، وينطبق الأمر نفسه على المدربين، حيث يتقاضى العديد منهم رواتب فلكية. وبحسب ما أوردته صحيفة "ميرور" البريطانية، يُصنّف مدرب إنكلترا، الألماني توماس توخيل، ضمن المدربين الأعلى أجراً في كاس العالم 2026 غير أنه ليس أعلاهم كون هذا اللقب من نصيب مدرب البرازيل، الإيطالي كارلو أنشيلوتي، الذي يتقاضى 11.4 مليون دولار أميركي سنوياً. ويُعتبر المدرب الإيطالي الأسطوري، الذي عُيّن عام 2025، أبرز اسم في عالم التدريب في كأس العالم، وقد كُلّف بمهمة تحقيق اللقب السادس المنتظر للبرازيل.

ويأتي في المرتبة الثانية المدرب الألماني جوليان ناغلسمان، الذي يُقدّر راتبه السنوي بحوالي 7.9 ملايين دولار أميركي. ويُعدّ ناغلسمان، البالغ من العمر 38 عاماً فقط، أصغر مدرب في كأس العالم 2026 لكرة القدم، بفارق عمر ملحوظ يبلغ 40 عاماً عن أكبر مدرب في المنافسة، وهو الهولندي ديك أدفوكات المدير الفني لمنتخب كوراساو. ويحتلّ مدرب المنتخب الأميركي، الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو، المركز الثالث، براتب سنوي يُقدّر بحوالي 6.8 ملايين دولار أميركي، بعد أن تولّى تدريب المنتخب الأميركي عام 2024، إثر فترة وجيزة من رحيله عن نادي تشلسي الإنكليزي.

ويأتي بعده مباشرةً توخيل، وهو مدرب سابق آخر لتشلسي وثالث مدير فني سابق لـ"البلوز" ضمن قائمة الأربعة الأوائل في كأس العالم 2026 براتب قدره 6.6 ملايين دولار. ويواجه مدرب إنكلترا تحدياً وعراً، يتمثل في إنهاء انتظار حلم دام 60 عاماً لتحقيق لقب دولي كبير، في منصب يعتبره كثيرون الأصعب في عالم كرة القدم الدولية.

ويكمل قائمة الخمسة الأوائل كل من مدرب منتخب البرتغال، الإسباني روبرتو مارتينيز، ومدرب منتخب أوزبكستان، الإيطالي فابيو كانافارو، حيث يتقاضى كل منهما حوالي 4.6 ملايين دولار أميركي سنوياً. ومن ثم يأتي الفرنسي ديدييه ديشان، مدرب منتخب "الديوك"، براتب 4.4 ملايين دولار، بينما يحصل مدرب منتخب هولندا، الهولندي رونالد كومان، ومدرب منتخب أوروغواي، الأرجنتيني مارسيلو بيلسا على 3.5 ملايين دولار لكل منهما.

ولعل الأمر الأكثر إثارة للدهشة هو مركز الأرجنتيني ليونيل سكالوني، فالمدير الفني الذي قاد الأرجنتين إلى الفوز بكأس العالم 2022 يحتل المركز الرابع عشر فقط في القائمة، براتب يقل قليلاً عن 2.7 مليون دولار، من جهته يحصل مدرب الأردن، المغربي جمال السلامي على 720 ألف دولار سنوياً، بينما وقع الأسترالي غراهام أرنولد عقده لتدريب العراق براتب شهري قدره 20 ألف دولار.

كرة عالمية أنشيلوتي يُعاني قبل اختبار المغرب في مونديال 2026

وهذا يعني أن سكالوني يتقاضى راتباً أقل من الأميركي جيسي مارش مدرب منتخب كندا، والمكسيكي خافيير أغيري مدرب منتخب المكسيك، والباراغوياني غوستافو ألفارو مدرب منتخب كوستاريكا، والإسباني جولين لوبيتيغي مدرب منتخب قطر، الذين يحصل جميعهم على حوالي 2.8 مليون دولار سنوياً.

أما الاسكتلندي ستيف كلارك مدرب اسكتلندا، فيتقاضى ما يقرب من 670 ألف دولار سنوياً، أي حوالي عُشر راتب توخيل، وجزء صغير من أرباح أنشيلوتي. من جهته، انضم الفرنسي هيرفي رينار إلى القائمة أخيراً بعد أن خلف التونسي صبري لموشي في مهمة تدريب منتخب تونس خلال كأس العالم 2026 بعقد قصير الأجل، حيث سيتقاضى مدرب السعودية السابق، 30 ألف دولار شهرياً.