أطفال مونديال الناشئين يكشفون عن مرشحهم للقب البطولة

13 نوفمبر 2025   |  آخر تحديث: 10:15 (توقيت القدس)
أطفال المونديال يكشفون عن مرشحهم للظفر بكأس العالم للناشئين
- أبدى الأطفال المتابعون لبطولة مونديال الناشئين 2025 في أكاديمية أسبايرز حماسهم، مرشحين البرتغال والأرجنتين للفوز باللقب بفضل الأداء القوي في دور المجموعات وتأهلهما للدور الثاني.
- رشح بعض الأطفال منتخبي المغرب وتونس للتتويج، حيث تأهلا من المركز الثالث وسيواجهان اليابان والسنغال في مواجهات قوية بالدور المقبل.
- يتابع الأطفال البطولة بأعداد كبيرة منذ انطلاقها في نوفمبر، متواجدين في محيط ملاعب أسباير زون، ويحلمون بتمثيل بلدانهم في البطولات العالمية.

رصدت كاميرا "العربي الجديد" خلال جولة في أكاديمية أسبايرز ومحيطها آراء الأطفال الذين يتابعون بطولة مونديال الناشئين 2025، حيثُ كشفوا عن المرشح الأبرز الذي يعتقدون أنه سيُتوج بلقب البطولة العالمية بعد أسبوعين من الآن.

ورشح الأطفال خلال التصريحات لكاميرا "العربي الجديد" أن يكون لقب البطل محصوراً بين منتخبين هما البرتغال والأرجنتين، خصوصاً بعد العروض القوية التي قدمها المنتخبان في دور المجموعات وتأهلهما إلى الدور الثاني من المنافسات، وامتلاكهما عناصر قوية ومُميزة في التشكيلتين، وبالتالي يُمكنهما الوصول إلى المباراة النهائية للمنافسة على اللقب.

كما رشح بعض الأطفال منتخبي المغرب وتونس من أجل التتويج بلقب مونديال الناشئين 2025، مع العلم أنهما ضمنا التأهل من المركز الثالث في جميع المجموعات، وسيخوضان مواجهتين قويتين في الدور المقبل، إذ سيواجه منتخب تونس بنسبة كبيرة منتخب اليابان، بينما يواجه منتخب المغرب بنسبة كبيرة أيضاً منتخب السنغال.

توقع عدد من المشجعين هوية بطل مونديال الناشئين في قطر (العربي الجديد/Getty)
كرة عالمية
التحديثات الحية

مشجعو مونديال الناشئين في قطر يتوقعون هوية البطل... مَن هو؟

ويُتابع الأطفال منافسات بطولة مونديال الناشئين 2025 بأعداد كبيرة منذ انطلاق المنافسات في الثالث من شهر نوفمبر/تشرين الثاني الحالي، إذ يذهبون يومياً إلى محيط ملاعب أسباير زون المستضيفة لمباريات البطولة العالمية، كما يتابعون اللقاءات من المدرجات المخصصة للمشجعين، ويحلمون بأن يكونوا يوماً ما بدلاً من لاعبي المنتخبات لتمثيل بلدهم في البطولات العالمية.

