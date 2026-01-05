أشهر تصريحات المجبري النارية... فهل سيكون لها صدى هذه المرة؟

- أثار حنبعل المجبري جدلاً بتصريحاته حول تأخر كرة القدم التونسية عشر سنوات عن الدول الأخرى، مما لفت انتباه الصحافة العالمية. - تعاني الأندية التونسية من تراجع الأداء دولياً، مع تأهل الترجي الرياضي فقط لدور المجموعات في أبطال أفريقيا منذ 2019، ومشاكل في التكوين وغياب المواهب وأزمة الملاعب. - انتقد المجبري الظروف المحيطة بالمنتخب، مشيراً إلى التحديات الذهنية وداعياً لدعم الجماهير والعمل الجاد لتحسين الوضع، مؤكداً على أهمية تغيير العقلية والتدريب.

أحدث نجم منتخب تونس لكرة القدم، حنبعل المجبري (22 عاماً)، جدلاً واسعاً، بعد نهاية مشاركة "نسور قرطاج" في كأس أمم أفريقيا في المغرب، بعد الخسارة بركلات الترجيح أمام مالي في ثمن النهائي، إذ تمّ تداول تصريحات المجبري بشكلٍ واسعٍ عبر مختلف المواقع ومنصات التواصل في العالم، نظراً للعبارات القوية التي قالها لاعب بيرنلي الإنكليزي في حديثه عن أزمة كرة القدم التونسية.

ورغم أن المجبري سبقت له الإشارة في مناسبات عديدة، إلى الأزمة التي تضرب كرة القدم التونسية، فإنّ كلماته لم يكن لها صدى واسع، خاصة بعيداً عن تونس، وقد يُفسّر ذلك بكون تصريحاته كانت لوسائل إعلام محلية، ولكنه هذه المرة تحدث إلى الصحافة العالمية، ليعري نقائص كرة القدم التونسية، التي وصفها بأنّها أصبحت متأخرة عشر سنوات عن بقية الدول الأخرى، وهي تصريحات لم تصدر سابقاً عن أي لاعب يُمارس نشاطه الدولي، ولهذا كان لها تأثير كبيرٌ في الساعات الماضية.





ومن شأن الضجة، التي حصلت عقبت تصريحات المجبري، أن تدفع إلى تحرك جدّي من الاتحاد التونسي، من أجل تدارك النقائص التي تهدد كرة القدم في البلاد، ذلك أن الحصاد في المواسم الأخيرة كان مخيباً بالنسبة إلى الأندية التونسية في المسابقات الدولية، بما أنّ الترجي الرياضي فقط تأهل لدور المجموعات في أبطال أفريقيا، كما أن آخر لقب تونسي في هذه المسابقة كان في عام 2019، عبر الترجي الرياضي أيضاً، أما بقية الأندية فتودع المسابقة سريعاً، إضافة إلى المشاكل التي تهم التكوين مع غياب المواهب وتزايد عدد المحترفين الأجانب في الدوري، إضافة إلى أزمة الملاعب، بما أنّ ملعب حمادي العقربي برادس هو الوحيد المؤهل لاحتضان المباريات الدولية.



وكان المجبري انتقد علناً الظروف التي ترافق منتخب تونس، وذلك في نهاية العام الماضي، بعد التأهل إلى نهائيات كأس أمم أفريقيا، معتبراً أن اللاعبين والمدرب يقومون بتضحيات ونشر حينها على حسابه على بـ "إنستغرام" قائلاً: "لقد كان هذا المعسكر التدريبي تحدياً ذهنياً حقيقياً، لكن الفريق يبذل قصارى جهده يومياً. نحن نحب وطننا، وكلنا نرتكب أخطاء؛ فنحن والجهاز الفني بشر. بعض المشاكل تتجاوز قدراتنا (قدراتنا وقدرات الجهاز الفني)، ونحن بحاجة ماسة إليكم أيها التونسيون، لتفهمكم ودعمكم لنا".

وبعد لقاء مالي يوم أمس الأول السبت، قال المجبري في تصريحاته المثيرة التي نقلها موقع آر.أم.سي الفرنسي: "نحن متأخرون في كرة القدم، وهذا أمر لا بد من قوله، فنحن متأخرون في مجالات عديدة. علينا جميعاً، نحن المسؤولين عن كرة القدم التونسية، أن نجلس معاً ونسأل أنفسنا الأسئلة الحقيقية لأننا متأخرون جداً. يؤلمني الحديث عن هذا الأمر لأني لا أعيش في تونس، سيكون ذلك نفاقاً مني، لكن لا يسعني إلا الحديث عنه، إنه لأمر محزن، نحن بحاجة ماسة للعمل والبدء من الصفر. كلّ شيء. لأن هناك كماً هائلاً من المواهب في تونس، لكننا متأخرون. عندما ترى الجزائر والمغرب وجميع الدول الأفريقية الأخرى تتقدم باستثنائنا، في كلّ جانب، أشعر بالعجز عن الكلام. من أين نبدأ؟ أعتقد أن المشكلة تكمن في عقليتنا. معذرةً، ربما يكون هذا موضوعاً ساخناً في تونس، لكننا نحلم كثيراً ولا نعمل بجد كافٍ. لا نتدرب، مع أنه لا عيب في التعلم كل يوم. علينا أن نطرح على أنفسنا بعض الأسئلة، وأنا أولاً وقبل كل شيء، وآمل أن ينجح الأمر".