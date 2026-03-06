أشرف حكيمي يودع الركراكي برسالة مؤثرة

- أشرف حكيمي يوجه رسالة مؤثرة لمدرب المنتخب المغربي السابق، وليد الركراكي، مشيدًا بإنجازاته البارزة، خاصة المركز الرابع في كأس العالم 2022 بقطر، ومؤكدًا على تأثيره الإيجابي على اللاعبين والجماهير. - الاتحاد المغربي لكرة القدم يعلن تعيين محمد وهبي مدربًا جديدًا للمنتخب الوطني خلفًا للركراكي، مع إشادة رئيس الاتحاد فوزي لقجع بجهود الركراكي خلال السنوات الثلاث الماضية. - حكيمي، نجم منتخب المغرب وباريس سان جيرمان، يبرز كأحد أهم اللاعبين في الجيل الذهبي الذي ساهم في تحقيق إنجازات مميزة للمنتخب المغربي.

وجه نجم منتخب المغرب وباريس سان جيرمان الفرنسي، أشرف حكيمي (27 سنة)، رسالة مؤثرة إلى مدرب منتخب أسود الأطلس، وليد الركراكي، الذي غادر منصبه مدرباً للمنتخب الأول بعد إنجازات مميّزة أبرزها احتلال المركز الرابع في بطولة كأس العالم 2022 في قطر.

وأعلن الاتحاد المغربي لكرة القدم، أمس الخميس، تعيين محمد وهبي مدرباً جديداً للمنتخب الوطني الأول خلفاً لوليد الركراكي، في حين لم يتوصل لاتفاق مع الإسباني أندريس إينييستا لتولي منصب في الجهاز الفني، وجاء إعلان الاتحاد المغربي عن تعيين وهبي في مؤتمر صحافي بث مباشرة، إذ أشاد رئيس الاتحاد فوزي لقجع بالركراكي وشكره على عمله على رأس المنتخب المغربي خلال السنوات الثلاث الماضية، إذ قاد الفريق لاحتلال المركز الرابع في مونديال 2022 في قطر.

ووجه أشرف حكيمي رسالة مؤثرة للمدرب وليد الركراكي عبر حساباته في وسائل التواصل الاجتماعي وقال: "تركت أثراً لا يُنسى في تاريخ كرة القدم المغربية. شكراً على العمل الاستثنائي الذي قدمته على رأس المنتخب المغربي. قيادتك وشغفك ورؤيتك لم تلهم اللاعبين فقط بل ألهمت بلداً بأكمله وملايين المشجعين في جميع أنحاء العالم. شكراً لإيمانك بالموهبة المغربية وتعزيز روح الفريق ولإثبات أنه بالانضباط والعمل الجاد، وقبل كل شيء، بالعزيمة، يمكن تحقيق إنجازات كبيرة".

ويُعد أشرف حكيمي من أبرز نجوم منتخب المغرب حالياً ومن الجيل الذهبي الذي صنع إنجازات مميزة، وكان من بين أهم اللاعبين الذين ساهموا في تحقيق المركز الرابع في بطولة كأس العالم 2022 في قطر، كما ويُعتبر من بين أبرز نجوم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي منذ سنوات، والذي حقق معه الكثير من الألقاب المحلية والأوروبية.