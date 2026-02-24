أشرف حكيمي يحوَّل إلى القضاء بتُهمة الاغتصاب: أنتظر المحاكمة بهدوء

- أُحيل النجم المغربي أشرف حكيمي إلى المحاكمة بتهمة الاغتصاب بعد تحقيقات استمرت ثلاث سنوات، حيث وقعت الحادثة في فبراير 2023، وفقاً لصحيفة ليكيب الفرنسية. - نفت حكيمي التهمة، مؤكداً أن ما حدث كان بالتراضي، بينما أظهرت رسائل نصية تطابقاً مع رواية الشابة، مما أثار شكوك المحققين واستمرار التحقيقات لعامين. - في أول رد له، أكد حكيمي عبر حسابه في موقع إكس أن الاتهام غير صحيح، معبراً عن ثقته في أن المحاكمة ستكشف الحقيقة.

أُحيل النجم المغربي ولاعب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، أشرف حكيمي (27 سنة)، إلى المحاكمة بتُهمة الاغتصاب، في القضية التي فُتحت في عام 2023، ليخرج اللاعب بعد دقائق فقط من إعلان خبر المحاكمة بتصريحات قوية يردُّ فيها على التُهمة الموجهة له.

ونشرت صحيفة ليكيب الفرنسية، الثلاثاء، خبر محاكمة أشرف حكيمي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي رسمياً، على خلفية حادثة اغتصاب شابة في منزله والتي وقعت في شهر فبراير/شباط عام 2023، وفقاً للمعلومات المنشورة آنذاك، وذلك بعد حوالي ثلاث سنوات من التحقيق في القضية، ليُعلن القاضي المُحقق عن القرار رسمياً بتاريخ 24 فبراير/شباط 2026.

وأُحيل حكيمي إلى المحكمة الجنائية المحلية في منطقة نانتير الفرنسية بتُهمة الاغتصاب وفقاً لما أكدته صحيفة ليكيب الفرنسية، وكان مكتب المدعي العام في نانتير طلب إجراء محاكمة رسمية في 1 أغسطس/آب 2025 في بداية الأمر، وذلك بعدما توجهت شابة إلى مركز شرطة نوجان سور مارن في 25 فبراير/شباط 2023، موضحةً أنها ترغب في تقديم بلاغ ضد اللاعب، وروت الشابة آنذاك أنها ذهبت إلى منزله في اليوم السابق، حوالي الساعة 1:15 فجراً، وتعرضت للاعتداء الجنسي.

ونفى حكيمي سابقاً حادثة الاغتصاب واكتفى بالاعتراف بحصول عناق متبادل وقبلات بالتراضي، في وقت أكد المدعي العام أن المشهد الذي وصفته الشابة كان متطابقاً مع رسائل نصية كانت أرسلتها لصديقتها عما حدث معها خلال زيارتها للنجم المغربي، الأمر الذي جعل المُحققين يشككون في أقوال حكيمي، لتستمر التحقيقات حوالي عامين.

وفي أول رد لأشرف حكيمي على قرار تحويله إلى المحاكمة بتُهمة الاغتصاب، نشر رسالة عبر حسابه الرسمي في موقع إكس قال فيها: "اليوم، يكفي اتهامي بالاغتصاب لتبرير المحاكمة، حتى وإن كنت أنكر ذلك وكل الأدلة تثبت زيفه. هذا ظلمٌ بحق الأبرياء كما هو بحق الضحايا الحقيقيين. أنتظر هذه المحاكمة بهدوء، والتي ستُظهر الحقيقة إلى العلن".