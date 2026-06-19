أشرف حكيمي يحاكم بتهمة الاغتصاب قبل ساعات من مباراة المغرب واسكتلندا

- سيُحاكم أشرف حكيمي بتهمة الاغتصاب أمام محكمة الجنايات في فرساي، بعد اتهامات من شابة في فبراير 2023، رغم نفيه المتكرر واعتباره المشتكية "كاذبة". - كتب حكيمي على منصة إكس أنه ينتظر المحاكمة بفارغ الصبر ليتمكن من الكلام، معبراً عن شعوره بأنه أصبح هدفاً سهلاً بسبب شهرته. - أكدت محكمة الاستئناف وجود أدلة كافية لتوجيه الاتهام، بينما أبدت محامية المشتكية ارتياحها للقرار بعد معارك قانونية طويلة.

سيُحاكم المغربي أشرف حكيمي (27 سنة) بتهمة الاغتصاب أمام محكمة الجنايات، وفقاً لما أعلنت عنه محكمة الاستئناف في فرساي، وذلك قبل ساعات من مباراة منتخب المغرب الثانية في كأس العالم 2026 أمام منتخب اسكتلندا (فجر السبت في تمام الساعة الواحدة).

ويواجه حكيمي اتهامات بالاغتصاب منذ شهر فبراير/شباط عام 2023 عندما رفعت شابة كانت تبلغ 24 عاماً وقتها دعوى تتهم فيها النجم المغربي بالاغتصاب، لكن حكيمي نفى ذلك ودفع ببراءته مراراً واصفا المشتكية بـ"الكاذبة".

وفور تحديد المحكمة موعد جلسة محاكمة حكيمي، كتب حكيمي عبر حسابه الرسمي في منشور على منصة إكس: "أنتظر بفارغ الصبر" المحاكمة، ثم أضاف: "أخيراً، سأتمكن من الكلام. نظر إليّ النظام القضائي مباشرة وقال: لو لم تكن مشهوراً، لما كانت هناك قضية أصلاً. اخترتُ الصمت لسنوات. ظننتُ أن الحفاظ على كرامتي، والتحلي بالصبر، والثقة بالنظام القضائي، ستُتيح اتخاذ القرارات الصائبة. اليوم، تُروى قصة ليست قصتي على حساب عائلتي، وحياتي، وقبل كل شيء، الحقيقة. أشعر أحياناً بأني أصبحت هدفاً سهلاً".

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وجاء في بيان محكمة الاستئناف الصادر اليوم الجمعة أن "التحقيقات التي أُجريت خلال التحقيق الأولي والتحقيق القضائي خلصت إلى وجود أدلة كافية ضد أشرف حكيمي، مما يُبرر توجيه الاتهام إليه أمام محكمة الجنايات في مقاطعة أو-دو-سين"، في وقت أشارت محامية حكيمي، فاني كولين، إلى أن "كان هذا التأكيد متوقعاً. فهو لا يُشير إلى إدانته بأي شيء، بل يُصرّ على دفاعه". وفي المقابل، علّقت محامية المشتكية قائلة: "بعد أكثر من ثلاث سنوات من المعارك القانونية، وبعد التشهير بها وتشويه سمعتها من قِبل دفاع أشرف حكيمي، يُشعر هذا القرار موكلتي بالراحة والأمل".