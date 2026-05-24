أشرف حكيمي مُهدد بالغياب عن نهائي الأبطال وهذا بديله

- يواجه أشرف حكيمي خطر الغياب عن نهائي دوري أبطال أوروبا بين باريس سان جيرمان وأرسنال بسبب إصابة تعرض لها في نصف النهائي ضد بايرن ميونخ، مما أبعده عن الملاعب منذ 28 إبريل. - لم يحسم المدرب لويس إنريكي قراره النهائي بشأن مشاركة حكيمي، حيث سيعتمد على جاهزيته البدنية والفنية قبل أيام من المباراة النهائية. - وارن زائير إيمري يُعتبر البديل المحتمل لحكيمي في مركز الظهير الأيمن، حيث يعمل إنريكي على تجهيزه للمشاركة في النهائي الكبير.

يُواجه النجم المغربي أشرف حكيمي (27 سنة) خطر الغياب عن المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أوروبا التي ستجمع باريس سان جيرمان الفرنسي وأرسنال الإنكليزي، وهو الغائب عن تشكيلة النادي الباريسي منذ يوم 28 إبريل/نيسان الماضي.

وتعرض أشرف حكيمي لإصابة قوية في مواجهة ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا أمام بايرن ميونخ الألماني يوم 28 إبريل/نيسان الماضي، ومنذ ذلك الحين، لم يخض مدافع منتخب المغرب أي مباراة على الصعيدين المحلي والأوروبي، ليبتعد عن الملاعب مدة طويلة، الأمر الذي من الممكن أن يؤثر سلباً على جاهزيته لخوض النهائي الأوروبي الكبير.

ونشرت صحيفة لو باريزيان الفرنسية، الأحد، معلومات خاصة حول أشرف حكيمي، الذي بحسب المعطيات، سيغيب عن المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا أمام أرسنال الإنكليزي، ومع ذلك، لن يحسم مدرب النادي الباريسي الإسباني لويس إنريكي قراره النهائي بشأن مشاركة الظهير المغربي إلا قبل أيام من المباراة النهائية، والهدف معرفة مدى جاهزية حكيمي الفنية والبدنية لخوض مباراة كبيرة أمام فريق "المدفعجية".

بعيدا عن الملاعب حكيمي يمثل أمام المحكمة قبل أسبوع من نهائي الأبطال.. ما السبب؟

وأشارت الصحيفة الفرنسية أيضاً إلى أن بديل أشرف حكيمي في المباراة النهائية هو وارن زائير إيمري، الذي يُمكنه اللعب في مركز الظهير الأيمن، وحتى إن إنريكي بدأ يعمل من الآن على إيمري لكي يُصبح جاهزاً للعب في هذا المركز خلال النهائي الكبير، وسيُراقب في الوقت نفسه حالة حكيمي الذي في حال لم يُكمل حصصاً تدريبية كاملة خلال الأيام الثلاثة القادمة، فلن يُشارك في التشكيلة الأساسية للنادي الباريسي أمام أرسنال.