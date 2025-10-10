أشبال المغرب يواصلون الحلم في مونديال الشباب وزابيري يخطف الأضواء

- تأهل منتخب المغرب تحت 20 سنة إلى ربع نهائي كأس العالم للشباب في تشيلي بعد فوزه على كوريا الجنوبية (2-1)، بفضل أداء مميز بقيادة المدرب محمد وهبي، حيث سجل ياسين زابيري هدفًا وصنع آخر. - اعتمد المنتخب المغربي على الضغط العالي والهجمات السريعة، مما ساهم في تسجيل هدف مبكر وزيادة الثقة، بينما تألق الحارس يانيس بن شاوش في التصدي لمحاولات كوريا الجنوبية. - يواجه المغرب منتخب أميركا في ربع النهائي، ويطمح لتحقيق إنجاز تاريخي بالوصول إلى نصف النهائي للمرة الثانية.

يواصل منتخب المغرب تحت 20 سنة، بقيادة المدرب محمد وهبي (48 عاماً)، كتابة التاريخ في بطولة كأس العالم للشباب المقامة في تشيلي حتى 19 أكتوبر/تشرين الأول الحالي، وذلك بعدما حجز بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي بفوز مستحق على نظيره منتخب كوريا الجنوبية، (2-1)، فجر الجمعة، على ملعب إستاديو إل تينينتي في مدينة رانكاغوا.

وفرض منتخب أشبال الأطلس أسلوب لعبه المعتاد، المعتمد على الضغط العالي والهجمات السريعة، والتنظيم الجيّد، ما مكنه من تسجيل الهدف الأول في الدقيقة الثامنة إثر هجوم منسّق قاده ياسين زابيري (19 عاماً) وأسفر عن هدف عكسي سجله اللاعب شين مينها ضد مرماه، وهو الهدف الذي منح زملاء ياسين جسيم دعماً معنوياً وثقة أكبر في النفس، بينما حاول منتخب كوريا الجنوبية تدارك النتيجة دون أن يبلغ مراده جراء تماسك الخط الخلفي لأشبال الأطلس وتألق الحارس يانيس بن شاوش (20 عاماً).

وأمام اندفاع منتخب كوريا نحو المرمى مع بداية الشوط الثاني، نجح ياسين زابيري في ترك بصمته بتسجيل الهدف الثاني إثر رأسية رائعة في الدقيقة 58، تفاعلت معها الجماهير الحاضرة والجهاز الفني لمنتخب أشبال الأطلس، ليؤكد بذلك أداءه المميز منذ انطلاق هذه البطولة العالمية، رفقة عدد من المواهب النادرة أمثال ياسين جسيم وعثمان معما وإسماعيل باعوف وآخرون. وفي الوقت الذي كانت المباراة تسير نحو نهايتها، تمكّن منتخب كوريا الجنوبية من تقليص الفارق من ركلة جزاء انبرى لها بنجاح تاي وون كيم، دون أن تؤثر على تفوق أشبال المغرب في اللقاء.

وبهذا التأهل المستحَق، يضرب منتخب المغرب موعداً مع نظيره منتخب أميركا في الدور ربع النهائي لبطولة كأس العالم، الأحد القادم، في تمام الحادية عشرة مساء بتوقيت القدس المحتلة، إذ يأمل أشبال الأطلس في تحقيق إنجاز جديد يقودهم إلى الدور نصف النهائي للمرة الثانية في تاريخ الكرة المغربية والعربية، بعد إنجاز جيل 2005، حين وقّع على مشاركة ناجحة في مونديال هولندا بقيادة المدرب فتحي جمال.