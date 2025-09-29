- حقق منتخب المغرب للشباب فوزاً تاريخياً على إسبانيا 2-0 في افتتاح المجموعة الثالثة لكأس العالم تحت 20 عاماً في تشيلي، بفضل الانضباط التكتيكي للمدرب محمد وهبي. - تألق اللاعبون، حيث سجل ياسين زابيري الهدف الأول في الدقيقة 53، وعزز ياسين جسيم النتيجة بهدف ثانٍ بعد تمريرة من عثمان معما، مع أداء دفاعي مميز من الحارس يانيس بنشاوش. - هذا الانتصار يعيد أمجاد جيل 2005، ويؤكد قدرة المغرب على المنافسة في كأس العالم للشباب 2025 رغم المجموعة القوية.

حقق منتخب المغرب للشباب، بقيادة مدربه محمد وهبي (48 عاماً)، فوزاً تاريخياً على نظيره الإسباني، بهدفين نظيفين، أمس الأحد، في افتتاح المجموعة الثالثة لبطولة كأس العالم تحت 20 عاماً، المقامة حالياً في تشيلي، وتستمر حتى 19 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل

وسجل "أشبال الأطلس" بداية مثالية في مونديال الشباب على حساب منتخب إسبانيا، أحد أقوى المنافسين على الفوز باللقب، وذلك بعدما دخل اللاعبون هذا اللقاء معتمدين على انضباط تكتيكي صارم رسمه المدرب محمد وهبي، ما مكنهم من الوقوف نداً لند أمام أحد أبرز منتخبات القارة الأوروبية . وشهد الشوط الأول أداءً بطولياً من قِبل منتخب المغرب للشباب، إذ تفوق في نسبة الاستحواذ، وخلق فرصاً حقيقية، أبرزها عبر ياسين زابيري، الذي نجح في فك شفرة الدفاع الإسباني، خلال الشوط الثاني، حين انفرد بالحارس بيريز وسجل الهدف الأول في الدقيقة الـ 53 .

ولم تمر سوى دقائق قليلة حتى عزز ياسين جسيم التفوق بهدف ثانٍ رائع، بعد تمريرة محكمة من طرف المهاجم عثمان معما، وهو ما انعكس إيجابياً على معنويات اللاعبين، الذين واصلوا الاعتماد على سلاح المرتدات السريعة، ما أربك الدفاع الإسباني، وأفشل محاولات العودة في النتيجة، بفضل أيضاً التألق اللامع لحارس منتخب المغرب للشباب، يانيس بنشاوش، الذي نجح في التصدي لمحاولات خطيرة، خصوصاً في آخر 15 دقيقة من المباراة، ليحافظ على نظافة شباكه حتى صافرة النهاية، مانحاً المغرب ثلاث نقاط ثمينة في مستهل البطولة .

وبهذا الانتصار، تمكن منتخب أشبال الأطلس من استحضار أمجاد جيل 2005، الذي حقق إنجازاً تاريخياً ببلوغه الدور نصف النهائي لبطولة العالم في هولندا، بقيادة المدرب المغربي، جمال فتحي، لتؤكد بذلك كتيبة المدرب محمد وهبي قدرتها على مقارعة كبار العالم في كأس العالم للشباب 2025، رغم وجودها في مجموعة قوية تضم كلاً من إسبانيا والبرازيل والمكسيك.