أشبال المغرب يكتبون التاريخ بالتأهل إلى نصف نهائي المونديال

تأهل منتخب المغرب إلى نصف نهائي كأس العالم تحت 20 عاماً المقامة في تشيلي، بعد انتصاره على الولايات المتحدة الأميركية (3ـ1)، ليكتب واحدة من أكبر صفحات النجاح، نظراً لصعوبة المهمة وقوة المنافسة، ولكن أبناء المدرب محمد وهبي أثبتوا جاهزية عالية وقدرة على التعامل مع مختلف الوضعيات الصعبة، مؤكدين التطور الكبير الذي تعرفه كرة القدم المغربية عبر مختلف المنتخبات التي تعرض راية كرة القدم العربية والأفريقية.

واختار منتخب المغرب خطة دفاعية في بداية المواجهة، حيث تمركز لاعبوه في منطقتهم بهدف منع منافسهم من تهديد مرماهم، وفي مرحلة ثانية، استغلال المساحات التي يتركها من أجل صنع الفارق، وهو توجه تكتيكي أعطى ثماره، حيث كانت الفرص الأميركية شبه منعدمة بينما نجح المنتخب العربي في هزّ شباك منافسه من أول فرصة توفرت لهم، إذ مرّر عثمان معما الكرة بطريقة مثالية إلى فوزي الزهواني الذي منح منتخب بلاده التقدم في النتيجة، في سيناريو مثالي بالنسبة إلى أبناء المدرب محمد وهبي. وأحسن المغاربة تطبيق الخطة الدفاعية وسط فشل رافق المنتخب الأميركي في صنع الخطر، ولكن في الوقت البديل ارتكب علي معمر مخالفة مسك، كلفت المنتخب ركلة جزاء سجل منها كول كامبل هدف التعادل.

وفي الشوط الثاني، تابع منتخب المغرب تطبيق خطته الدفاعية ثم الانتقال سريعاً إلى الوضع الهجومي مستغلاً قدرات لاعبيه الفنية وسرعتهم، لتحمل الدقيقة 66 هدفاً مغربياً ثانياً عبر اللاعب ياسر زابيري الذي أحسن التمركز وسط الدفاع الأميركي. وكان من الطبيعي أن يضغط المنتخب الأميركي بحثا ًعن معادلة النتيجة ولكن أداء المغاربة كان مميزاً خاصة وأنهم لم يركنوا إلى الدفاع وحاولوا إضافة الهدف الثالث الذي يضمن لهم التأهل، لتكون اللحظات الأخيرة من المواجهة شديدة الإثارة، إلى أن سجل ياسين جسيم، الهدف الثالث مستغلاً خطأ من الحارس، ليكسب منتخب بلاده لاحقاً الرهان بما أن المنتخب الأميركي ضغط بقوة ولكن التنظيم الدفاعي المميز لمنتخب المغرب كان حاسماً ليحصد أشبال المغرب تأهلا مستحقاً إلى المربع الذهبي بعرض قوي خاصة من الناحية التكتيكية.