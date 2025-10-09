"أشبال المغرب" يستعيدون قوتهم الضاربة لمواجهة كوريا الجنوبية في مونديال الشباب

الرباط

زياد المغربي

المثنّى - القسم الثقافي
زياد المغربي
زياد المغربي
09 أكتوبر 2025
محمد وهبي في ملعب إلياس فيغيروا براندر في 4 أكتوبر 2025 (هيكتور فيفاس/Getty)
محمد وهبي في ملعب إلياس فيغيروا في 4 أكتوبر 2025 (هيكتور فيفاس/Getty)
يستعيد مدرب المغرب تحت 20 عاماً، محمد وهبي (48 عاماً)، جميع لاعبيه الأساسيين، خلال مباراة كوريا الجنوبية، في تمام الثانية من صباح الجمعة المقبل، بتوقيت القدس المحتلة، لحساب الدور ثمن النهائي لبطولة كأس العالم للشباب، التي تستضيفها تشيلي حالياً، وتستمر حتى 19 أكتوبر/ تشرين الأول الحالي.

وبعد إراحة أسماء بارزة خلال لقاء منتخب المكسيك، السبت الماضي، في الجولة الأخيرة من دور المجموعات، سيكون المدرب وهبي أمام فرصة الاعتماد على ركائز "أشبال الأطلس"، من أجل حسم بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي، للمرة الثانية في تاريخ الكرة المغربية، بعد غياب دام 20 عاماً.

ووفقاً لمعلومات حصل عليها "العربي الجديد"، الخميس، من مصدر بالجهاز الفني لمنتخب المغرب للشباب، والذي رفض ذكر اسمه، فإن المدرب محمد وهبي سيعتمد على التشكيلة الأساسية، التي خاضت لقاءي إسبانيا والبرازيل في دور المجموعة، والمكونة من الحارس يانيس بن شاوش، وعلي معمر، وإسماعيل بختي، وإسماعيل باعوف، وفؤاد الزهراني، وحسام الصادق، وياسين جسيم، وسعد الحداد، وعثمان معنا، وياسين خليفي وياسين زابيري.

وأفادت هذه المعلومات بأن المدرب محمد وهبي يتجه إلى الاعتماد على التشكيلة الأساسية، التي بصمت على أداء مميز خلال لقاءي إسبانيا والبرازيل، وأيضاً على أسلحته الهجومية، الممثلة في ياسين جسيم وعثمان معما وياسين زابيري، وأيضاً الحارس يانيس بن شاوش، الغائب بدوره عن مباراة المكسيك، من أجل راحته.

محمد وهبي في ملعب ناسيونال خوليو في 28 سبتمبر 2025 (لويس كانو/Getty)
محمد وهبي خريج المدرسة البلجيكية الذي صنع مجد أشبال المغرب

ولم يستبعد المصدر نفسه إمكانية أن يحافظ المدرب وهبي على نهجه التكتيكي أمام كوريا الجنوبية، المعتمد على الضغط العالي، وتنويع الهجمات والتحول السريع من الدفاع إلى الهجوم، مع الاعتماد على سرعة عثمان معما، وقوة اختراقات ياسين زابيري والتمريرات المحكمة لياسين جسيم، باعتبار ذلك سلاحه المناسب لهزيمة منافسه. ويرى عدد من المتابعين أن عودة القوة الضاربة تمنح "أشبال الأطلس" أفضلية على منافسه منتخب كوريا الجنوبية، في انتظار تأكيد ذلك على أرضية الملعب.

