أشبال المغرب يحصلون على مكافآت مالية ضخمة.. وهذه تفاصيلها

حظي لاعبو منتخب المغرب تحت 20 سنة بمكافأة مالية ضخمة لدى الاستقبال الرسمي، من قبل ولي العهد مولاي الحسن، أول أمس الأربعاء، في القصر الملكي بالعاصمة الرباط، في التفاتة ملكية تعكس الاهتمام الكبير، بعد كل إنجاز قاري وعالمي. وتأتي هذه البادرة الملكية تقديراً للإنجاز الباهر الذي حققه منتخب "أشبال الأطلس"، بقيادة مدربه محمد وهبي (48 عاماً) بعد مسار مميز في بطولة كأس العالم تحت 20 سنة في تشيلي، إذ تمكن من كتابة صفحة جديدة في تاريخ كرة القدم الوطنية والعربية، عقب تتويجه بطل العالم لأول مرة، بعد عروض قوية وأداء جماعي لافت نال إعجاب المتابعين في مختلف أنحاء المعمورة.

وأفادت مصادر مقربة من الجهاز الفني للمنتخب، "العربي الجديد"، الجمعة، بأنّ عناصر منتخب "أشبال الأطلس" حصلوا على هبة ملكية استثنائية، تقديراً للجهود الكبيرة التي بذلوها خلال بطولة كأس العالم، وهكذا نال كل لاعب على حدة مكافأة مالية مهمة قدرها 320 ألف دولار (3 ملايين درهم مغربي)، وشملت الهبة الملكية السخية مدرب منتخب المغرب للشباب محمد وهبي، الذي قاد هذا الجيل الذهبي إلى منصة التتويج، إذ حصل على 640 ألف دولار (6 ملايين درهم مغربي) مكافأة على نجاحه في أداء مهمته بإتقان. كما نال بعض أعضاء الجهاز الفني المرافق لمنتخب أشبال المغرب 320 ألف دولار لكل واحد منهم، اعترافاً بدورهم في تجهيز اللاعبين وتأهيلهم بدنياً وفنياً، بينما خصصت مكافأة مالية بقيمة 100 ألف دولار لأفراد الجهاز الإداري والطبي.

وكان منتخب المغرب للشباب قد حظي باستقبال رسمي وشعبي، الأربعاء، في العاصمة الرباط، عقب تتويجه بطلاً للعالم تحت 20 عاماً في تشيلي، فجر الاثنين الماضي، على حساب منتخب الأرجنتين، إثر الفوز بهدفين دون رد، في المباراة النهائية على أرضية ملعب ناسيونال خوليو مارتينيز برادانوس في العاصمة سانتياغو.

وتدفق عشرات الآلاف من الجماهير إلى الرباط، من مختلف المدن والجهات المغربية، لتحية اللاعبين الذين جابوا شوارع العاصمة عبر حافلة مكشوفة، بعدما فرضوا أنفسهم نجوماً استثنائيين، ورفعوا العلم المغربي عالياً في سماء تشيلي، متوجين باللقب العالمي عن جدارة واستحقاق، عقب إزاحة منتخبات عالمية من طريقهم، على غرار إسبانيا والبرازيل وكوريا الجنوبية وفرنسا والأرجنتين.